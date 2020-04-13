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В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавирусаФото: Andy Wong / AP

В ноябре 2020 года в мире пройдет вторая волна коронавируса, которая при этом окажется значительно слабее. Ее сроки предсказал директор инфекционного отделения больницы «Хуашань» в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, передает CNN на платформе Sina.

«Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре», — сказал Чжан. Он добавил, что математические модели говорят о том, что человечество не победит вирус к лету, так как новые вспышки продолжают фиксироваться в новых странах. В целом, вторая волна эпидемии нанесет меньший урон, однако некоторым африканским и южноамериканским государствам будет очень сложно из-за слаборазвитой медицины.

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране. По его словам, несмотря на то что есть риск завоза и распространения заражения из других стран, вероятность новой масштабной вспышки достаточно мала. Он объяснил это тем, что в Китае очень жесткие профилактические меры.

По последним данным, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, умерли свыше 114 тысяч человек.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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