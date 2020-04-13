В Кремле прокомментировали новое соглашение ОПЕК+

Алексей Вольцев

Договоренности ОПЕК+ по снижению добычи нефти доказывают, что нефтедобывающие страны могут достигать консенсуса и взаимопонимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% - до конца 2020 года и 14% - до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.