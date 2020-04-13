Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Кремле прокомментировали новое соглашение ОПЕК+

В Кремле прокомментировали новое соглашение ОПЕК+
Договоренности ОПЕК+ по снижению добычи нефти доказывают, что нефтедобывающие страны могут достигать консенсуса и взаимопонимания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% - до конца 2020 года и 14% - до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Песков: Отношения с США ничуть не улучшились
Песков: Отношения с США ничуть не улучшились
Пятый тест показал заражение коронавирусом у Стаса Михайлова
Пятый тест показал заражение коронавирусом у Стаса Михайлова
«TellTrue» – проект, который рассказывает всю правду о заработке в интернете
«TellTrue» – проект, который рассказывает всю правду о заработке в
СМИ узнали, что Disney переснимет мультфильм "Робин Гуд"
СМИ узнали, что Disney переснимет мультфильм "Робин Гуд"
США задумали создать альтернативную ВОЗ
США задумали создать альтернативную ВОЗ
Определена глубина падения российской экономики из-за коронавируса
Определена глубина падения российской экономики из-за коронавируса
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Пырей поделится с пшеницей геном устойчивости к грибковому заболеванию
Пырей поделится с пшеницей геном устойчивости к грибковому заболеванию
В Кремле прокомментировали новое соглашение ОПЕК+
В Кремле прокомментировали новое соглашение ОПЕК+
Любимые мужчины Татьяны Навки
Любимые мужчины Татьяны Навки
Страстная неделя начинается: Великий понедельник 13 апреля 2020 года
Страстная неделя начинается: Великий понедельник 13 апреля 2020 года
Сделка по нефти разочаровала рынок
Сделка по нефти разочаровала рынок

Топ на сегодня

В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению
Песков рассказал, что Путин скучает по живому общению

Еще по теме

В Иране рассказали о сокращении нефтедобычи странами G20
Россия заявила о готовности сократить добычу нефти
РФ снизила добычу нефти в декабре на 0,02% после соглашения о ее сокращении
Алжир предлагает ОПЕК сократить добычу нефти на 796 тысяч баррелей в сутки