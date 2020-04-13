Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Крыму вводятся дополнительные правила самоизоляции

В Крыму вводятся дополнительные правила самоизоляции

В Крыму ужесточаются правила самоизоляции, которые начнут действовать с завтрашнего дня - 14 апреля. Решение принято властями на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, заявил Юрий Гоцанюк – председатель крымского правительства.

, - приводит его слова РИА Новости-Крым.

Чиновник указал на запрет гражданам старше 65 лет или имеющим хронические заболевания покидать место жительства. Кроме случаев, связанных с прямой угрозой здоровью и жизни. Для соблюдения ужесточенных правил необходима заблоаговременно позаботиться о запасах продуктов, медикаментов и средств первой необходимости в условиях изоляции. При необходимости гражданам данной категории муниципальные власти будут выдавать спецпропуска.

Читайте также: В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса
# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса, — ВОЗ
В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса, — ВОЗ
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
"Ужасающий уровень". В Нью-Йорке COVID унес жизни более 10 тысяч человек
"Ужасающий уровень". В Нью-Йорке COVID унес жизни более 10 тысяч
Роспотребнадзор дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в России
Роспотребнадзор дал оптимистичный прогноз по коронавирусу в России
У 40% заразившихся коронавирусом в России болезнь проходит бессимптомно
У 40% заразившихся коронавирусом в России болезнь проходит
Лукашенко попросил Россию «не драть шкуру» с Белоруссии
Лукашенко попросил Россию «не драть шкуру» с Белоруссии
Анастасия: «Я не могу родить Юлиану ребенка, а он очень хочет!»
Анастасия: «Я не могу родить Юлиану ребенка, а он очень хочет!»
Эксперты: не все компании вернутся к офлайн-формату после карантина
Эксперты: не все компании вернутся к офлайн-формату после карантина
Союз биатлонистов России пожаловался на отсутствие денег на зарплаты
Союз биатлонистов России пожаловался на отсутствие денег на зарплаты
Селена Гомес снялась в эффектном фотосессии и дала откровенное интервью
Селена Гомес снялась в эффектном фотосессии и дала откровенное
Россиянам покажут музыкальный марафон в поддержку сидящих на карантине
Россиянам покажут музыкальный марафон в поддержку сидящих на карантине
Билли Айлиш затравили за съемки в купальнике
Билли Айлиш затравили за съемки в купальнике

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

Все приезжающие в Крым будут обязаны соблюдать режим самоизоляции не менее 14 дней
В Крыму запретят посещения кладбищ на Пасху из-за коронавируса
Коронавирус в Крыму: власти полуострова вводят "драконовские" меры
В Подмосковье объяснили правила передвижения на машинах во время самоизоляции