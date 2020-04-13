В Крыму вводятся дополнительные правила самоизоляции

Вадим Карасев

В Крыму ужесточаются правила самоизоляции, которые начнут действовать с завтрашнего дня - 14 апреля. Решение принято властями на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, заявил Юрий Гоцанюк – председатель крымского правительства.

, - приводит его слова РИА Новости-Крым.

Чиновник указал на запрет гражданам старше 65 лет или имеющим хронические заболевания покидать место жительства. Кроме случаев, связанных с прямой угрозой здоровью и жизни. Для соблюдения ужесточенных правил необходима заблоаговременно позаботиться о запасах продуктов, медикаментов и средств первой необходимости в условиях изоляции. При необходимости гражданам данной категории муниципальные власти будут выдавать спецпропуска.

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