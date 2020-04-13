В Москве неизвестный начал отстреливаться от полиции, приехавшей на вызов

Влада Некрасова

В Москве на Воронцовских прудах неизвестный открыл огонь по полицейским, которые приехали по вызову. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«По прибытии наряда по полицейским через дверь был открыт огонь из охотничьего оружия, — сказал источник. — В настоящее время полицейские пытаются уговорить стреляющего сдаться».

Личность напавшего и информация о пострадавших уточняются. Квартира, где произошло ЧП, коммунальная, у нее несколько собственников. Между ними произошел бытовой конфликт, из-за которого и были вызваны полицейские, пояснили в полиции.