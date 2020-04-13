В Москве полиция оштрафовала за нарушение самоизоляции мужчину, выпавшего с 15 этажа

Вадим Карасев

Столичная полиция выписала штраф мужчине, выпавшему из окна квартиры на 15-м этаже. Как передают СМИ, инцидент произошел на улице Рождественской во время попытки москвича сделать рискованное селфи.

В социальных сетях появился ролик, где видно, как молодой человек висит с наружи дома, держась руками за подоконник. Жена бедолаги попыталась втащить его внутрь квартиры, но со своей задачей не справилась и позвала на помощь людей.

Оказалось, что супруги находились в гостях, нарушив режим самоизоляции. Очевидцы и соседи говорят, что все присутствующие на вечеринке напились. Когда москвич едва не разбился, было очень страшно, но пьяные друзья все же умудрились втащить собутыльника. Полиция при этом выписала нарушителю самоизоляции штраф, передает издание ruposters.ru.