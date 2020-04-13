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В Польше признали невозможность снабжения Украины американским СПГ

В Польше признали невозможность снабжения Украины американским СПГ

Киев уповал,что на заключенное в прошлом месяце трехстороннее соглашение между Украиной, США и Польшей полностью избавит страну от зависимости от российского газа  за счет поставок американского СПГ.

Украинские власти надеялись, что, закупая газ в США и транспортируя его через Польшу, страна полностью решит свои проблемы газоснабжения. Аналитики польской компании ESPERIS, чье мнение опубликовало издание РИА Новости, заявили, что надеждам Киева не суждено сбыться в ближайшее время. Как минимум пять лет понадобится Польше для создания нужной инфраструктуры для транзита 6-8  млрд кубометров газа из США для Украины, считают эксперты. На сегодняшний день Варшава не в состоянии выполнить свою часть трехстороннего соглашения по поставкам голубого топлива на украинскую территорию, такая возможность появиться только к 2025 году.

Это означает, что Киеву придется долгих пять лет закупать российский газ у европейских партнеров, платя значительно большую цену, чем при прямых поставках из России. При этом, глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон уже успел заявить, что страна полностью готова к нулевому транзиту газа из России.

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По материалам: u-f.ru

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