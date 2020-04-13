В России задумали наказывать за травлю в интернете

Вадим Карасев

Фото: Martin Schutt / Globallookpress.com

В России задумали ужесточить наказание за кибербуллинг — оскорбления и травлю в интернете. Соответствующую инициативу уже направили в Госдуму и Совет Федерации, рассказали «Известиям» в Общественной палате.

Согласно документу, за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда здоровью предлагается предусмотреть до семи лет принудительных работ, а за клевету наказывать штрафом до шести миллионов рублей.

В настоящее время в российском законодательстве не предусмотрено наказание за подобные действия. Однако страницы с данными, содержащими признаки травли и оскорблений, блокирует Роскомнадзор. В частности, удалено около шести тысяч таких записей.

При этом в Совете Федерации подчеркнули важность инициативы. «Поскольку нормы права в отношении оскорблений и угроз действуют в нашей реальной жизни, они должны распространяться в том же объеме и на виртуальное пространство, граница с которым у нашего физического бытия стремительно стирается», — заявила сенатор Ирина Рукавишникова.

В Госдуме в свою очередь отметили необходимость четкого определения травли в интернете. Так, депутат Александр Ющенко, обратил внимание на то, что некоторыми гражданами может быть воспринята как травля правдивая информация.

В особой группе риска находятся дети. По данным авторов обращения, с кибербуллингом в школе сталкивается около 70 процентов российских школьников.

В феврале Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать за оскорбление учителей. В профсоюзе разработали законопроект, призванный ввести ответственность за неуважительное отношение к педагогам. Для этого предлагается внести поправки в Федеральный закон «Об образовании» и Кодекс об административных правонарушениях. Родители хулиганов могут заплатить от 500 до трех тысяч рублей, а в случае нападения на педагога — до пяти тысяч рублей.