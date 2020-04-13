В России задумались о развитии полетов в стратосферу

Анастасия Иванова

Президент Владимир Путин поручил РАН и Роскосмосу рассмотреть вопрос развития отечественной теории и практики полетов в стратосферу. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

«Рассмотреть совместно с госкорпорацией „Роскосмос“ и федеральным государственным бюджетным учреждением »Российская академия наук« вопрос о развитии отечественной теории и практики полётов в стратосферу (стратонавтика) и представить соответствующие предложения», — говорится в сообщении.

Представить предложения правительству необходимо до 15 июня.

Ранее «Парламентская газета» писала, что томские учёные разрабатывают инновационные устройства для исследования стратосферы и доступные аэроплощадки для новых аппаратов. Разработка включает в себя не только создание стратостатов, но и специальных площадок, где может разместиться несколько десятков подобных устройств. Модель позволит запускать устройства в комплексе, что поможет снизить затраты на запуск и сделает процесс более доступным.