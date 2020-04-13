Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России задумались о развитии полетов в стратосферу

В России задумались о развитии полетов в стратосферу

Президент Владимир Путин поручил РАН и Роскосмосу рассмотреть вопрос развития отечественной теории и практики полетов в стратосферу. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

«Рассмотреть совместно с госкорпорацией „Роскосмос“ и федеральным государственным бюджетным учреждением »Российская академия наук« вопрос о развитии отечественной теории и практики полётов в стратосферу (стратонавтика) и представить соответствующие предложения», — говорится в сообщении.

Представить предложения правительству необходимо до 15 июня.

Ранее «Парламентская газета» писала, что томские учёные разрабатывают инновационные устройства для исследования стратосферы и доступные аэроплощадки для новых аппаратов. Разработка включает в себя не только создание стратостатов, но и специальных площадок, где может разместиться несколько десятков подобных устройств. Модель позволит запускать устройства в комплексе, что поможет снизить затраты на запуск и сделает процесс более доступным.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса
Макрон признал неготовность Франции к эпидемии коронавируса
Путин поручил поддержать мультсериал об антропогенезе
Путин поручил поддержать мультсериал об антропогенезе
Попова раскрыла долю новых зараженных коронавирусом без симптомов
Попова раскрыла долю новых зараженных коронавирусом без симптомов
Мурашко: В России есть препарат от коронавируса, начинаются его испытания
Мурашко: В России есть препарат от коронавируса, начинаются его
Россиян предупредили об аферах с цифровыми пропусками
Россиян предупредили об аферах с цифровыми пропусками
Немцы заплевали французов: «Убирайся к себе в страну, коронавирусный»
Немцы заплевали французов: «Убирайся к себе в страну, коронавирусный»
В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса
В ФАС оценили рост цен на лимоны и чеснок из-за коронавируса
Евгений Морозов: «Надеялись на страховку, но показалось, что мы с Чулпан действительно тонем»
Евгений Морозов: «Надеялись на страховку, но показалось, что мы с
Назван общий объем сокращения добычи нефти в мире
Назван общий объем сокращения добычи нефти в мире
Путин призвал рационально распределять нагрузку при борьбе с COVID-19
Путин призвал рационально распределять нагрузку при борьбе с COVID-19
Цвет настроения синий: Хилари Дафф покрасила волосы в яркий оттенок
Цвет настроения синий: Хилари Дафф покрасила волосы в яркий оттенок
Названа самая популярная песня десятилетия
Названа самая популярная песня десятилетия

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

Гройсман поручил рассмотреть ситуацию с возможным ограничением полетов на востоке Украины
Истребители ВВО выполнили ночные полеты в стратосферу
Путин поручил декриминализировать ряд преступлений бизнесменов
Путин поручил дополнительно изучить проект Тырныаузского месторождения