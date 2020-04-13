Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В Сети опубликовали трейлер документального фильма о Стэнли Кубрике

В Сети опубликовали трейлер документального фильма о Стэнли Кубрике

В Сети опубликовали трейлер документального фильма о Стэнли Кубрике
На YouTube опубликовали первый трейлер документального фильма о режиссере Стэнли Кубрике "Kubrick By Kubrick".

По информации Dedline, в фильме покажут редкие интервью, взятые кинокритиком Мишелем Симаном (создатель "Космической одиссеи 2001 года" и "Заводного апельсина" не любил общаться с прессой), а также другие подробности о жизни и творчестве Кубрика.


Проектом руководил французский режиссер Грегори Монро, а продюсировали Мартин Лоран и Джереми Зельник.


Ожидалось, что "Kubrick By Kubrick" покажут на кинофестивале Tribeca в этом году. Но из-за пандемии коронавируса его скорее всего отложат.

Однако, как рассказал источник изданию, это еще не точно. Возможно, фестиваль состоится, так как был запланирован на сентябрь.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Названы самые криминальные российские регионы
Названы самые криминальные российские регионы
Стивен Кинг заявил о превращении мира в его постапокалиптический роман
Стивен Кинг заявил о превращении мира в его постапокалиптический роман
Фонд польских князей Любомирских отправил ноутбуки казахстанским школьникам
Фонд польских князей Любомирских отправил ноутбуки казахстанским
Карантин с пользой: чистим энергетику дома и избавляемся от ментальных преград
Карантин с пользой: чистим энергетику дома и избавляемся
Эксперт ВШЭ заявила о смене в развитии ситуации с коронавирусом в России
Эксперт ВШЭ заявила о смене в развитии ситуации с коронавирусом в
Малахов сообщил о «пылающей от коронавируса» Рублевке
Малахов сообщил о «пылающей от коронавируса» Рублевке
В Сети опубликовали трейлер документального фильма о Стэнли Кубрике
В Сети опубликовали трейлер документального фильма о Стэнли Кубрике
Марк Горонок: «Наталья Краско появилась тогда, когда я почувствовал, что у жены кто-то есть»
Марк Горонок: «Наталья Краско появилась тогда, когда я почувствовал,
Зеленский заплатит миллион долларов за вакцину от коронавируса
Зеленский заплатит миллион долларов за вакцину от коронавируса
Бориса Джонсона выписали из больницы
Бориса Джонсона выписали из больницы
Трамп оценил сделку ОПЕК+
Трамп оценил сделку ОПЕК+
Эксперт из США оценил сделку ОПЕК+
Эксперт из США оценил сделку ОПЕК+

Топ на сегодня

В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как биологического оружия
В Иране реанимировали версию о появлении коронавируса как
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
Главный инфекционист США спрогнозировал возвращение к нормальной жизни
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
В Приднестровье число жертв коронавируса выросло до шести человек
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля
Голикова объяснила причины срока самоизоляции до 30 апреля

Еще по теме

"Танцы насмерть": трейлер российского аналога "Голодных игр" появился в Сети
В Сети появился трейлер документального фильма с Леонардо ДиКаприо
Сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика актриса Сью Лайон умерла в США
В сети появился трейлер нового фильма Люка Бессона