В Сети опубликовали трейлер документального фильма о Стэнли Кубрике

Анастасия Иванова

На YouTube опубликовали первый трейлер документального фильма о режиссере Стэнли Кубрике "Kubrick By Kubrick".

По информации Dedline, в фильме покажут редкие интервью, взятые кинокритиком Мишелем Симаном (создатель "Космической одиссеи 2001 года" и "Заводного апельсина" не любил общаться с прессой), а также другие подробности о жизни и творчестве Кубрика.

Проектом руководил французский режиссер Грегори Монро, а продюсировали Мартин Лоран и Джереми Зельник.

Ожидалось, что "Kubrick By Kubrick" покажут на кинофестивале Tribeca в этом году. Но из-за пандемии коронавируса его скорее всего отложат.

Однако, как рассказал источник изданию, это еще не точно. Возможно, фестиваль состоится, так как был запланирован на сентябрь.