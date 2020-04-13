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В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии

В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета обсудит во вторник попытки вмешательства извне в дела России в условиях коронавируса, сообщил РИА Новости в понедельник источник в комиссии.

По словам собеседника агентства, основной пункт повестки: "Об особенностях внешнего вмешательства в суверенные дела РФ и ряда других государств в условиях пандемии коронавируса, а также попытки повлиять извне на ход подготовки и проведения всероссийского голосования по изменениям в тексте Конституции РФ".

Заседание пройдет в режиме видеоконференции, к обсуждению приглашены эксперты и политологи.

# Политика
По материалам: ria.ru

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