В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии

Лидия Мартынова

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета обсудит во вторник попытки вмешательства извне в дела России в условиях коронавируса, сообщил РИА Новости в понедельник источник в комиссии.

По словам собеседника агентства, основной пункт повестки: "Об особенностях внешнего вмешательства в суверенные дела РФ и ряда других государств в условиях пандемии коронавируса, а также попытки повлиять извне на ход подготовки и проведения всероссийского голосования по изменениям в тексте Конституции РФ".

Заседание пройдет в режиме видеоконференции, к обсуждению приглашены эксперты и политологи.