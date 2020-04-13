В Совете Думы одобрили идею создать комиссию по поддержке МСП

Алексей Вольцев

В Госдуме может появиться комиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от коронавируса, это решение поддержали все члены Совета Думы, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил журналистам, что на Совете Думы выступит с предложением создать такую межфракционную комиссию палаты.