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В Совете Думы одобрили идею создать комиссию по поддержке МСП

В Совете Думы одобрили идею создать комиссию по поддержке МСП
В Госдуме может появиться комиссия по поддержке малого и среднего предпринимательства, пострадавшего от коронавируса, это решение поддержали все члены Совета Думы, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов сообщил журналистам, что на Совете Думы выступит с предложением создать такую межфракционную комиссию палаты.

# Политика
По материалам: ria.ru

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