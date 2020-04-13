В США предложили наказать Китай за коронавирус, списав свои долги Пекину

Вадим Карасев

Американский сенатор Линдси Грэм выступил с инициативой списать долги Соединенных Штатов по отношению к Китаю в связи с тем, что власти КНР допустили распространение коронавирусной инфекции.

В эфире Fox News Грэм заявил, что это уже третья болезнь из Китая и Пекин несет ответственность за смерти американцев и растущую безработицу. Он предложил воздействовать на Пекин путем списания своих долгов ему.

"Я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им", – сказал он.

США занимают первое место в мире по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 – в стране зафиксировано 533 тысячи случаев инфицирования. На втором месте стоит Испания с огромным отрывом (всего 166 тысяч заражений). По числу скончавшихся Штаты недавно опередили Италию (19 468 случаев) и тоже заняли первое место в мире с 20 580 случаями.

При этом Китай еще в марте объявил о том, что в целом победил пандемию. Сейчас в стране болеют немногим более тысячи человек. Общее число смертей от последствий коронавирусной инфекции в КНР составило 3339 человек.