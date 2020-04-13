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В течение суток коронавирус обнаружили у 26 медиков в Винницкой области

В течение суток коронавирус обнаружили у 26 медиков в Винницкой области

Количество украинских медков, инфицированных коронавирусом, продолжает стремительно увеличиваться. Так, за истекшие сутки подозрение на COVID-19 подтвердилось сразу у 26 медицинских работников в Винницкой области.

Об этом говорится в сообщении Калиновской райгосадминистрация.

Отмечается, что по состоянию на 12 апреля в Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 26 — среди медиков.

При этом ни один из них не является сотрудником инфекционного отделения.

«Среди медицинского персонала инфекционного отделения не подтверждено ни одного случая заражения», — уточняют чиновники.

Все возможные контакты больных и очаг возгорания устанавливаются.

При этом большая часть больных находятся на самоизоляции дома. Первая пациентка, у котоой обнаружили болезнь, находится в тяжелом состоянии", — уточнили в администрации.

Всего в Винницкой области регистрированы всего 174 случая инфицирования, 8 пациентов выздоровели.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 12 апреля, в Украине подтверждены 2777 случаев COVID-19. При этом зафиксированы 83 случая с летальным исходом (жертвами заболевания стали 40 мужчин и 43 женщины) и 89 случаев выздоровления пациентов.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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