Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России

Вадим Карасев

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Распространение коронавируса в России сменило траекторию развития. Об этом директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала в эфире «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», сообщает РИА Новости.

По ее словам, ситуация с заражаемостью в стране долгое время развивалась по достаточно позитивной динамике, так как социальные меры дистанцирования и ограничений хорошо работали. Однако в последние дни развитие событий пошло «уже не по оптимистической траектории».

Попович напомнила, что число заболевших с 1 до 10 тысяч увеличивалось в разных странах неравномерно. Так, в США на это ушло 6 дней, в Германии, Италии и Испании — восемь дней, в Австрии — 15 дней, а в России — 12 дней. В пяти странах при этом выявлено более 100 тысяч зараженных пациентов, в среднем на это потребовалось 15-18 дней, добавила эксперт.

Распространение инфекции происходит во многом из-за безответственности россиян, преимущественно молодых, которые считают, что они вне группы риска. При том даже у них бывают серьезные осложнения после перенесенной пневмонии COVID-19. «Начинаются физические проблемы, физическая выносливость падает, очень сильно меняются психологические особенности, возникают депрессивные состояния существенно чаще, чем у обычной популяции», — резюмировала она.

12 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова спрогнозировала сроки полной отмены ограничительных мер в России. По ее словам, полная отмена ограничительных мер при благоприятном исходе возможна уже к лету.

Россия находится на 16-м месте по числу заражений. В стране с начала пандемии SARS-CoV-2 выявили у 15 770 человека, 130 умерли, 1291 выздоровели. Общее число инфицированных в мире превысило 1,84 миллиона.