Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Детям младше 14 лет не нужен отдельный пропуск для передвижения по Москве, так как они могут делать это только в сопровождении родителей. Об этом сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

Как объяснил чиновник, дети должны соблюдать режим самоизоляции, об этом сказано в первоначальном указе о введении режима повышенной готовности. Их родители, согласно правилам, должны будут выписать для себя отдельный пропуск в зависимости от цели передвижения.

Ранее 13 апреля московские власти предупредили, что если пропуск будет оформлен с нарушениями, его владельца накажут, а пропуск заблокируют. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице пропускной режим из-за распространения коронавируса. После 15 апреля пропуска понадобится получать для использования любого транспорта, в том числе такси. Пешеходам они пока не требуются.

Всего в России за последние сутки число новых случаев заражения превысило 2500, таким образом общее число случаев составляет 18 328 в 82 регионах. За весь период эпидемии умерли 148 человек, выздоровели — 1470.