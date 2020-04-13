Володин: 14 апреля Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты, направленные на поддержку граждан и бизнеса

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

На пленарном заседании 14 апреля депутаты планируют рассмотреть в приоритетном порядке законопроекты, которые содержат меры поддержки граждан и бизнеса. Речь идёт об изменениях в Бюджетный и Налоговый Кодекс, законопроекте об адресной помощи россиянам, оказавшимся в трудном положении из-за распространения коронавирусной инфекции и другие, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Повестку пленарного заседания на 14 апреля спикер палаты охарактеризовал как насыщенную. На повестке законопроекты, внесённые как правительством, так и депутатами, которые содержат меры поддержки граждан и предприятий, причем не только МСП, но и крупного бизнеса, уточнил Володин.

Так, изменения в Бюджетный Кодекс предоставят госгарантии предприятиям, обеспечивающим исполнение обязательств по кредитным договорам. Как пояснил Володин, «это будет возможность для ряда предприятий просто взять кредит под зарплату, а через госгарантии обеспечить этот кредит«.

Ещё один законопроект касается закупки предприятиями тестов для диагностики коронавируса, медицинских изделий и средств индивидуальной защиты. «Эти затраты не будут облагаться налогом, а будут относиться к затратам предприятия», — пояснил спикер палаты.

Также Госдума рассмотрит законопроект, предоставляющий адресную поддержку семьям с детьми. При расчёте господдержки в семьях доход граждан, потерявших работу из-за коронавируса, будут рассчитывать по текущему году, уточнил спикер палаты.

«Мы будем в приоритетном порядке их (законопроекты) обсуждать завтра в начале заседания", — сказал Володин и выразил надежду, что депутаты поддержат все эти инициативы.