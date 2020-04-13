ВОЗ: Подъем заболевамости в Москве — результат «расслабленности» москвичей
Рост заболеваемости коронавирусом в Москве — результат «расслабленного поведения жителей города» за последние десять дней. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
Вуйнович также предположила, что рост числа выявленных случаев заражения новым коронавирусом обуславливается несвоевременным обращением к врачу.
Как сообщало ИА Newstes, в Москве за сутки зафиксировали 1 306 случаев заражения коронавирусом, всего в столице более 10,1 тыс. случаев заражения. Выздоровели 188 человек, умерли 14. При этом 45% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% — от 46 до 65 лет и еще 15,5% — старше 65 лет, почти 5% из них — старше 80 лет. 3,5% среди заболевших — дети.