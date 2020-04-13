ВОЗ: Подъем заболевамости в Москве — результат «расслабленности» москвичей

Лидия Мартынова

Рост заболеваемости коронавирусом в Москве — результат «расслабленного поведения жителей города» за последние десять дней. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью программе «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

«Это результат всего, что происходило последние десять дней. К сожалению, хорошая погода и расслабление, потому что цифры были не такими высокими, позволили людям думать: „А это не касается меня“, — сказала она. — Москва имела хорошее снижение… За четыре недели средний прирост был 20−22% — очень медленный. Я на прошлой неделе практически увидела на выходных, что это число снизилось, а во вторник оно было 12%, это значит переход в другую часть эпидемии — стабилизацию».

Вуйнович также предположила, что рост числа выявленных случаев заражения новым коронавирусом обуславливается несвоевременным обращением к врачу.

Как сообщало ИА Newstes, в Москве за сутки зафиксировали 1 306 случаев заражения коронавирусом, всего в столице более 10,1 тыс. случаев заражения. Выздоровели 188 человек, умерли 14. При этом 45% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% — от 46 до 65 лет и еще 15,5% — старше 65 лет, почти 5% из них — старше 80 лет. 3,5% среди заболевших — дети.