Всемирный банк спрогнозировал снижение роста ВВП стран Латинской Америки

Анастасия Иванова

ВВП почти всех стран Латинской Америки и Карибского бассейна может упасть на 4,6% в этом году из-за COVID-19, следует из доклада Всемирного банка.

Возобновление роста ВВП в 2,6% ожидается в 2021 году.

"Ожидается, что ВВП в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна (за исключением Венесуэлы) упадет на 4,6% в 2020 году, согласно докладу. Возобновление роста в 2,6% ожидается в 2021 году", - говорится в сообщении на сайте Всемирного банка.

Экономика стран Латинской Америки и Карибского бассейна в последнее время сталкивается с рядом потрясений, начиная с общественных беспорядков и заканчивая обвалом цен на нефть и распространением нового типа коронавируса. Кризис в сфере туризма также оказывает отрицательное влияние на некоторые страны.

ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.