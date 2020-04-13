"Взять под контроль". ВОЗ об условиях для снятия ограничений из-за COVID

Влада Некрасова

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве объявил, что страны могут постепенно снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, при соблюдении ряда условий и обеспечении мер предотвращения новых заражений. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости.

"Меры контроля могут быть сняты, только если будут введены необходимые меры в области общественного здравоохранения, в том числе возможности по отслеживанию контактов", – сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ полагает, что перед снятием ограничений государства должны убедиться в том, что соблюдено как минимум шесть обязательных мер. А именно, передача вируса должна быть взята под контроль, возможности системы здравоохранения настроены так, чтобы фиксировать, тестировать и изолировать каждый случай COVID-19 и его контакты.

сообщало, что в ВОЗ уточнили, как России приблизить пик эпидемии коронавируса.