Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » "Взять под контроль". ВОЗ об условиях для снятия ограничений из-за COVID

"Взять под контроль". ВОЗ об условиях для снятия ограничений из-за COVID

"Взять под контроль". ВОЗ об условиях для снятия ограничений из-за COVID
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве объявил, что страны могут постепенно снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, при соблюдении ряда условий и обеспечении мер предотвращения новых заражений. Об этом сообщает в понедельник РИА Новости.

"Меры контроля могут быть сняты, только если будут введены необходимые меры в области общественного здравоохранения, в том числе возможности по отслеживанию контактов", – сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ полагает, что перед снятием ограничений государства должны убедиться в том, что соблюдено как минимум шесть обязательных мер. А именно, передача вируса должна быть взята под контроль, возможности системы здравоохранения настроены так, чтобы фиксировать, тестировать и изолировать каждый случай COVID-19 и его контакты.


сообщало, что в ВОЗ уточнили, как России приблизить пик эпидемии коронавируса.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Освобождение "всех на всех" состоится уже на этой неделе — Денисова
Освобождение "всех на всех" состоится уже на этой неделе — Денисова
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
У 18 священников Московской епархии подтвердилась коронавирусная инфекция
У 18 священников Московской епархии подтвердилась коронавирусная
«На всякий случай»: Сбербанк получил возможность занять 500 млрд рублей
«На всякий случай»: Сбербанк получил возможность занять 500 млрд
Юрист разъяснил, за что нельзя увольнять сотрудников на фоне коронавируса
Юрист разъяснил, за что нельзя увольнять сотрудников на фоне
Столичная мэрия представила проект «Культурная Москва онлайн»
Столичная мэрия представила проект «Культурная Москва онлайн»
"Взять под контроль". ВОЗ об условиях для снятия ограничений из-за COVID
"Взять под контроль". ВОЗ об условиях для снятия ограничений из-за
Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч
Число жертв коронавируса в Италии превысило 20 тысяч
Меньшов, Хотиненко и Меньшиков отказываются набирать студентов онлайн
Меньшов, Хотиненко и Меньшиков отказываются набирать студентов онлайн
В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса, — ВОЗ
В разработке находятся 70 вакцин от коронавируса, — ВОЗ
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
Лавров обсудил с главой МИД Египта борьбу с коронавирусом
"Ужасающий уровень". В Нью-Йорке COVID унес жизни более 10 тысяч человек
"Ужасающий уровень". В Нью-Йорке COVID унес жизни более 10 тысяч

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

В ВОЗ рассказали о ходе разработки вакцин от коронавируса
ВОЗ дала название китайскому коронавирусу — COVID-19
ВОЗ не исключает пандемии коронавируса
ВОЗ: угроза пандемии коронавируса становится реальной, но ее можно контролировать