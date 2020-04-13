Закрытые на карантин люди обнаружили оптическую иллюзию за окном

Вадим Карасев

Фото: seyfaro / Reddit

Пользователь Reddit обнаружил за окном мусорную урну, которая, согласно его описанию, летала по улице. Снимок начали обсуждать в Twitter люди, закрытые на карантин из-за коронавируса.

Один мужчина воскликнул, что фото является настоящим, и потребовал объяснений. Юзеры признали, что бак действительно кажется летающим, и причина этому может быть только одной: они слишком много времени провели дома. «Если ты видишь эту летающую мусорку... значит... ты заболел... домашней болезнью», — написал один из пользователей.

Юзеры провели собственное расследование и выяснили, что эффект «летающей урны» возник из-за мокрого пятна на дороге прямо перед ним — оно похоже на тень. «Просто подставьте два пальца — вы увидите, что она стоит на месте», — призвала одна из пользовательниц, разгадавшая оптическую иллюзию.

Находящиеся на карантине люди постоянно устраивают разнообразные челленджи. Так, шведская блогерша прикрыла тело подушкой и случайно запустила новый тренд: теперь пользователи интернета используют подушки вместо одежды. Комик Михаил Галустян запустил онлайн-акцию «Меняйся дома» и сбрил бороду.