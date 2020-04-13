Защита Арашуковых решила добиваться суда присяжных

Лидия Мартынова

Защита экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля будет ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Владимир Постанюк.

"Когда закончится предварительное следствие, мы заявим ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей", - заявил Постанюк.

По его словам, в окончательном обвинительном заключении Раулю Арашукову добавлена статья "Убийство", что дает право рассматривать дело с участием присяжных. Следствие считает его организатором убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Между тем экс-сенатору на прошлой неделе предъявили обвинение в новой редакции. Его обвиняют еще в двух эпизодах превышения полномочий и ложном доносе. В обоих случаях следствие считает его организатором, то есть не он сам лично совершал эти преступления.