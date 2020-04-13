Зеленский заплатит миллион долларов за вакцину от коронавируса

Вадим Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский выплатит ученым не менее 1 млн долларов США, если они изобретут вакцину или эффективное лекарство, помогающее от коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам замминистра здравоохранения, главного санврача страны Виктора Ляшко, эпидемия идет по "оптимистичному" сценарию – инфицировано будет не более 2% населения. С таким количеством больных система здравоохранения должна справиться без особенных проблем.

"Президент попросил, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит минимум миллион долларов", – добавил он.

Коллапс медицинской системы, отметил врач, возможен при числе заболевших от 10% населения и при условии, что это число не удастся растянуть во времени. В ближайшую неделю на Украине ожидают пик пандемии.

Как сообщал Ruposters, ранее были названы предполагаемые пиковые даты распространения COVID-19 в России.