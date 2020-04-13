Жаловавшаяся на избиения жена Прилучного прокомментировала скандал в семье

Вадим Карасев

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце, ранее жаловавшаяся на избиения со стороны мужа Павла Прилучного, прокомментировала скандал в семье. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Жена звезды «Мажора» сообщила, что с их детьми все хорошо, а также выразила надежду на то, что ее конфликт с артистом будет разрешен: «Конечно, признаю, что, выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс, и буду верить, что это спровоцирует только решение проблемы, и далее все участники истории начнут новый и светлый путь!»

Муцениеце заявила, что не считает себя врагом Прилучного, и выразила надежду, что его физическое и ментальное состояние придет в норму. Она также отметила, что осознала и собственные ошибки. «Моя задача сейчас — обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех!» — написала артистка.

10 апреля Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Прилучного. «Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится», — сквозь слезы посмеялась она.