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Жившие на юго-востоке Франции неандертальцы умели прясть

Жившие на юго-востоке Франции неандертальцы умели прясть

Исследователи, изучающие неандертальскую стоянку Абри-дю-Мара (Abri du Maras), полагают, что найденный ими фрагмент нити из древесных волокон был изготовлен путем прядения. Возраст находки составляет от 41±2 до 52±2 тысяч лет назад. Ранее самые древние свидетельства прядения нитей имели возраст 19 тысяч лет и относились к Homo sapiens (находки в Охало II в Израиле).

Фрагмент имеет длину 6,2 мм и ширину 0,5 мм. Он был найден на каменном отщепе длиной 6 см. Предполагается, что нить и камень могли быть частью одного орудия. Например, нить могла использоваться для закрепления камня на деревянной рукояти. По другой гипотезе, нить представляет собой остаток от сетки или мешка, в котором каменное орудие переносили.

Исследование под микроскопом позволило узнать, что нить была скручена из трех волокон, взятых с луба какого-то хвойного дерева. Сначала каждое из лубяных волокон было отдельно скручено в нить по часовой стрелке, затем три нити спряли вместе, закручивая их против часовой стрелки.

«Чтобы спрясть нить, неандертальцам требовались обширные знания о сезонном росте деревьев, — говорит профессор Брюс Харди (Bruce L. Hardy) из Кеньон-колледжа. — Лубяные волокна легче отделить от коры и подстилающей древесины ранней весной, когда начинается сокодвижение. Волокна увеличиваются в размере и толщине, поскольку их рост возобновляется. Лучшее время для сбора лубяных волокон — с начала весны до начала лета. Как только кора отделена от древесины, ее оббивают и размачивают, чтобы отделить лубяные волокна (лыко) от коры. Лыко разделяют на нити, которые можно спрясть в более толстые шнуры». Из полученных нитей можно плести ткани, мешки, сети, веревки, корзины, охотничьи ловушки и даже плавательные средства.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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По материалам: polit.ru

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