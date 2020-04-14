15 фильмов, просмотр которых восстановит энергетику и поднимет настроение

Вадим Карасев

Просмотр фильмов способен как избавлять нас от негатива, так и снабжать им. Эксперты расскажут о фильмах, которые восстановят вашу энергетику и поднимут настроение в трудную минуту.

Помимо кино существует еще пять эффективных техник очищения от негатива. Пользуйтесь ими почаще, чтобы не впускать в свою жизнь отрицательные эмоции и оставаться на позитивной волне дольше.

Ваш любимый фильм

Это кино, которое хочется пересматривать снова и снова. Почти у каждого человека есть фильм, который он смотрел много раз, чтобы поднять себе настроение. Если у вас случилось что-то нехорошее, то непременно включайте это кино.

Кому-то нравится советская классика кино, кто-то получает удовольствие от зарубежных молодежных комедий или от фильмов про супергероев. Просмотр любимой картины точно даст вам заряд бодрости. Если у вас нет любимого фильма или он вам наскучил, предлагаем ознакомиться со списком позитивных картин, которые точно помогут забыть об усталости и грусти.

Фильмы, поднимающие настроение

«Маска», 1994 год. Это искрометная комедия с интересным сюжетом, которая обязательно заставит вас улыбнуться. Самое главное, что данное кино точно поможет вам забыть о проблемах и негативе, а потому повысит энергетику. Если вы не смотрели это кино и ищете, что посмотреть в одиночестве или всей семьей, его точно стоит добавить в свой список.

«Между небом и землей», 2005 год. Этот фильм тоже лишен негативных эмоций. Он рассказывает про влюбленность и про отношения, но не лишен сюжета, потому придется по вкусу всем. Его оригинальность и уникальная атмосфера сделают вас сильнее и оптимистичнее.

«Хоть раз в жизни», 2013 год. Если вы любите музыку и песни в фильмах, то это кино точно для вас. Оно очень доброе и поможет вам на час с лишним перенестись в мир романтики и насладиться игрой прекрасных актеров Голливуда.

«Пираты Карибского моря». Перечислять плюсы этого фильма можно бесконечно: невероятно затягивающий и интересный оригинальный сюжет, шутки, красивая картинка. Серия из пяти фильмов поможет вам поднять настроение и на продолжительное время окунуться в мир магии, добра и зла, любви и невероятных приключений. Ваша энергетика уже после пяти-десяти минут просмотра начнет неуклонно повышаться.

Старые советские комедии

Многие помнят невероятно добрые и смешные фильмы гениев советской сатиры и юмора. Сюда относятся «Бриллиантовая рука», «Приключения Шурика», «Кавказская пленница» и так далее. Эти фильмы никогда не надоедает смотреть вновь и вновь. Они очень добрые и помогают абстрагироваться от неприятностей и невзгод.

Зарубежные комедийные фильмы

Говорят, что смех восстанавливает биополе, а также существенно поднимает настроение и энергетику. В связи с этим эксперты сайта dailyhoro.ru советуют смотреть самые смешные комедии. Попробуйте посмотреть следующие картины:

«Девушка моих кошмаров», 2007 — одна из самых смешных комедий про отношения;

«Впритык», 2010 — дорожная комедия;

«Значит, война», 2012 — комедия про любовный треугольник;

«Несносные боссы», 2011 — смешной фильм про месть трех друзей своим начальникам.

Воодушевляющие фильмы

Сюда входят фильмы и сериалы про удивительных людей и их жизненные истории, которые поражают воображение. Вот хорошие примеры таких картин:

«Мотылек», 2017 — история о человеке с тяжелой судьбой, которому удалось выжить в ужасных условиях и рассказать свою историю миру;

«Зеленая книга», 2019 — фильм о дружбе и уважении. В нем есть где посмеяться и над чем подумать;

«Работа без авторства», 2018 — сильный фильм о художнике и трудностях жизни в период войны;

«Король говорит», 2010 — кино про то, что тяжело бывает не только простым людям, но и королям.