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34 сотрудника Большого театра заразились коронавирусом

34 сотрудника Большого театра заразились коронавирусом

Вчера стало известно, что у 34 человек, участвовавших в подготовке концерта в поддержку врачей "Мы вместе" (он проходил на сцене Большого театра в субботу), подтвердился коронавирус. Все они, включая охранников и инженеров, отстранены от работы и направлены на карантин.


Сергей Полунин

Действительно, хотя никаких внешних признаков — ни кашля, ни высокой температуры — ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятий и сейчас все находятся дома на карантине, — сказал РБК представитель театра.


В организации концерта были задействованы несколько сотен человек, они сдали тест за несколько дней до мероприятия. Среди них были Константин Хабенский, Юрий Башмет, Сергей Полунин, Тамара Гвердцители, Владимир Машков, Михаил Боярский, Дима Билан, Полина Гагарина, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Диана Арбенина, Александр Петров и другие.

Некоторые из звезд, участие которых в концерте предполагалось, приехать не смогли. А сам концерт прошел при пустом зале.


Концерт "Мы вместе" транслировался в прямом эфире телеканала "Россия 1" 11 апреля. Артисты выразили благодарность российским врачам и волонтерам. При этом спектакли "золотого фонда" продолжают показывать онлайн.

За сутки в России подтвердили 2 774 новых случая заражения COVID-19. Всего на 14 апреля в России зарегистрировали 18 328 заболевших. Умерли 170 пациентов с коронавирусом, вылечились 1 694 заболевших.

# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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