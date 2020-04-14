Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
По его словам, больше всего зараженных будет в Москве, причем даже при наступлении фазы завершения пика больных в столице будет больше, чем в регионах, где пик из-за высокой вероятности его позднего наступления на тот момент может только продолжаться.
"В Москве, скорее всего, будет не меньше 20-25 тысяч заболевших. Причём когда в Москве пик начнёт спадать, то в регионах, на периферии пики могут продолжаться. Но больше всех больных будет в столице", — констатировал Малеев.
Он подчеркнул, что ограничительные и санитарно-эпидемиологические меры правительства для сдерживания распространения коронавируса — самые оптимальные из возможных в настоящий момент.