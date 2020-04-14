Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Анастасия Иванова

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.

По его словам, больше всего зараженных будет в Москве, причем даже при наступлении фазы завершения пика больных в столице будет больше, чем в регионах, где пик из-за высокой вероятности его позднего наступления на тот момент может только продолжаться.

"В Москве, скорее всего, будет не меньше 20-25 тысяч заболевших. Причём когда в Москве пик начнёт спадать, то в регионах, на периферии пики могут продолжаться. Но больше всех больных будет в столице", — констатировал Малеев.

Он подчеркнул, что ограничительные и санитарно-эпидемиологические меры правительства для сдерживания распространения коронавируса — самые оптимальные из возможных в настоящий момент.