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Акции российских золотодобытчиков выросли до рекордных уровней

Акции российских золотодобытчиков выросли до рекордных уровней
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанк

МОСКВА, 14 апреля/ Радио Sputnik. Акции трех крупнейших российских золотодобывающих компаний "Полюс", "Полиметалл" и "Селигдар" обновили исторические максимумы на торгах Московской биржи, сообщают "Argumenti.ru" со ссылкой на РБК.

Спрос на бумаги золотодобывающих компаний вырос после того, как цены на золото достигли максимума с осени 2012 года – это 1785 долларов за унцию.

Специалисты отмечают, что цены на золото повышаются "на опасениях о продлении карантинных мер и их негативного влияния на мировую экономику". Кроме того, инвесторы используют золото как защитный актив – они покупают драгметалл и продают более рисковые активы.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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