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Активисты "Молодежки ОНФ" помогли медикам очередной столичной больницы

Активисты "Молодежки ОНФ" помогли медикам очередной столичной больницы

Волонтеры и участники акции #МЫВМЕСТЕ продолжают помогать персоналу больниц переоборудовать корпуса под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией.

Сегодня участники команды "МолодежкаОНФ" работали в 13-й городской больнице Москвы. Группа увеличилась до 20 человек. Активисты выносили из корпуса поликлиники мебель (столы, штафы, тумбы, стулья и тп), а обратно заносили индивидуальные металлические шкафы. Здесь предстоит оборудовать санпропускник. А в самой больнице откроют порядка 900 койкомест.

"Помощь волонтеров нам сейчас как никогда кстати. Успеть нужно многое. Весь коллектив больницы очень благодарен за такую своевременную и оперативную помощь. Мы только вчера обратились и уже сегодня ребята у нас, - поделился главный врач ГБУЗ "ГКБ №13 ДЗМ" Сергей Аракелов.

Подобные группы оперативного реагирования "МолодежкаОНФ" сейчас формирует и в регионах специально для оперативной помощи медикам. Они будут задействованы в работах по переоборудованию корпусов больниц для коронавирусных пациентов или развертывании новых стационаров.

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По материалам: uposters.ru

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