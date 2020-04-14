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Американские компании начали останавливать добычу нефти

Американские компании начали останавливать добычу нефтиФото: Angus Mordant / Reuters

Американская нефтяная компания Texland Petroleum LP остановила добычу на всех своих скважинах из-за падения спроса на сырье в мире. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

В общей сложности Texland пришлось остановить 1211 скважин. Представитель компании, заявил, что за почти 50-летнюю историю предприятия такого еще никогда не случалось. «Мы всегда могли найти покупателя на нашу нефть, какой бы плохой ни была цена», — сказал он. Texland уже обратилась к государству с просьбой о кредите, чтобы выплатить зарплаты 73 своим сотрудникам.

Более крупные предприятия также идут на сокращение добычи. Так, в апреле-мае урезать ее на треть собирается компания Continental Resources. Parsley Energy из-за нерентабельности разработки остановила работу на 150 скважинах.

Компания FTS International, которая занимается добычей углеводородов методом гидравлического разрыва пласта, в марте объявила об аннулировании многих проектов, а теперь обратилась к консалтинговым компаниям для решения финансовых проблем. Компания отправляет сотрудников в неоплачиваемый отпуск и уже сократила зарплаты топ-менеджмента на 40 процентов на 2020 год.

Спрос на нефть в мире упал в 2020 году на фоне пандемии коронавируса. Затем по ценам на нефть нанес удар развал сделки ОПЕК+. В результате стоимость американского сырья WTI опускалась ниже 20 долларов за баррель, обновляя минимум с 2002 года. Ситуация ударила по американском производители сланцевого сырья, поскольку его добыча даже при стоимости нефти в 31 доллар за баррель рентабельна только для нескольких компаний.

Страны ОПЕК+ 12 апреля заключили новое соглашение по сокращению добычи нефти. Однако оно не смогло радикально поднять цены на сырье. Во вторник к 10:40 по московскому времени американская марка торгуется на Лондонской бирже ICE на уровне 22,3 доллара за баррель.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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