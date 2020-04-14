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Анатолий Кашпировский устроил в YouTube сеанс по оздоровлению

Анатолий Кашпировский устроил в YouTube сеанс по оздоровлению
Популярность целителя в 90-е годы просто зашкаливала. Со временем он стал ездить с сеансами по стране, а сейчас и вовсе работает преимущественно за границей. Сегодня, в этот тяжелый для всего мира период, Кашпировский решил устроить онлайн-сеанс оздоровления.

На днях Анатолий Михайлович записал эфир, в котором рассказал о том, как вылечить остеохондроз. Ранее он проводил такие сеансы перед огромной живой аудиторией. Сегодня на помощь целителю пришел Интернет и новые технологии. 

За плечами у Кашпировского огромный опыт: десятки лет практики, тысячи пациентов, сотни спасенных жизней. Причем сам он не преувеличивает свои заслуги. «Все 32 года, а до этого еще 30, я ничего особенного не делал, а создавал ситуации. Перед вами сидит человек, за плечами которого телевизионные операции», — рассуждает психотерапевт. 

При этом целитель привык к тому, что его критиковали и критикуют другие. Но он относится к этому философски.  

Напомним, что слава пришла к Кашпировскому в 1989 году. Тогда он стал настоящей звездой телевидения: на экран вышли передачи «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», во время которых он якобы осуществил беспрецедентное по своим масштабам излечение от самых различных заболеваний — около 10 миллионов человек за шесть часов телевизионного эфира. 

Многим был непонятен феномен Кашпировского. Одни считали, что его массовые сеансы — это операция КГБ, которая готовила людей к предстоящим переменам в стране. Вторая версия — экономическая афера. Третья говорила о том, что успех целителя — всего лишь случайность.

«Мое воздействие основано на том, чтобы незаметно, используя фактор отвлеченного сознания, создавать условия, установку для подсознания. Все мои действия направлены только на подсознание. Поэтому, когда человек сидит в зале, смеется, улыбается, скептически относится, я знаю: уже то, что он тут сидит, — самое главное, потому что его привела вера сердца и вера чувства. А вот вера ума критически настроена», — отмечал Кашпировский в одном из интервью, описывая принцип своей работы. 

В данный момент Кашпировский проживает преимущественно в США. Билет на сеанс к специалисту стоит примерно 35 долларов.

Фото: Интерпресс/PhotoXPress,ru, Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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