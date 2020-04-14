Бен Аффлек и Ана де Армас отпраздновали Пасху вместе: новые фото пары

Вадим Карасев

Собаки помогают 31-летней Ане де Армас и 47-летнему Бену Аффлеку не сходить со страниц прессы: актеры, чей служебный роман перерос в партнерство по самоизоляции, ежедневно выгуливают питомцев пред объективами папарацци. В минувшие выходные, когда католики всего мира праздновали Пасху, Бен и Ана снова вышли на прогулку.

Исполнительница роли новой девушки Бонда в фильме "Не время умирать" (No Time to Die) вышла из дома своего бойфренда, а Бен и Ана гуляют исключительно в окрестностях особняка Аффлека в Лос-Анджелесе, в белом спортивном костюме от Gucci за 2600 долларов и кроссовках от Saint Laurent за 525 долларов. Главные аксессуары пандемии коронавируса, одноразовые перчатки и тканевые маски для лица, пара оставила дома. И не в первый раз — Бен и Ана почему-то всегда гуляют без них. К слову, бывшая жена Аффлека, 47-летняя Дженнифер Гарнер, с детьми выгуливает домашних животных, не пренебрегая средствами защиты от коронавирусной инфекции.





Бен Аффлек и Ана де Армас





Режим самоизоляции в Лос-Анджелесе власти продлили до 15 мая: в округе, где живут звезды Голливуда, подтверждено 8 889 случаев заражения COVID-19, из которых 267 смертельных.

В минувшую субботу Бен Аффлек принял участие в благотворительном онлайн-турнире по игре в покер вместе с другими звездами шоу-бизнеса. Выигрыш, превысивший два миллиона долларов, будет перечислен благотворительной организации по борьбе с голодом Feeding America.







