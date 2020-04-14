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«Бешикташ» положил глаз на полузащитника сборной Украины

«Бешикташ» положил глаз на полузащитника сборной Украины
Агент хавбека донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Виктора Коваленко контактировал с представителями «Бешикташа». Об этом сообщает ресурс Milliyet.

«Бешикташ» настроен подписать 24-летнего полузащитника «горняков» грядущим летом. По некоторым данным, на Коваленко также претендует «Рома».
Заметим, что летом 2020 года у Коваленко истекает срок трудового соглашения с «Шахтёром». Он может покинуть стан чемпиона УПЛ в статусе свободного агента.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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