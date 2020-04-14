«Бешикташ» положил глаз на полузащитника сборной Украины

Влада Некрасова

Агент хавбека донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Виктора Коваленко контактировал с представителями «Бешикташа». Об этом сообщает ресурс Milliyet.«Бешикташ» настроен подписать 24-летнего полузащитника «горняков» грядущим летом. По некоторым данным, на Коваленко также претендует «Рома».Заметим, что летом 2020 года у Коваленко истекает срок трудового соглашения с «Шахтёром». Он может покинуть стан чемпиона УПЛ в статусе свободного агента.