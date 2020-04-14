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Билли Айлиш объяснила, почему носит мешковатую одежду

Билли Айлиш объяснила, почему носит мешковатую одежду
Американская певица Билли Айлиш рассказала, почему предпочитает вещи на несколько размеров больше, сообщает Dazed.

По словам исполнительницы, она не смогла смириться с троллингом в Сети после того, как однажды опубликовала свои фотографии в купальнике и майке. С тех пор обладательница пяти премий "Грэмми" предпочитает "скрываться" за объемными штанами и футболками.

"Дошло до того, что в прошлом году, раздевшись перед зеркалом, я не узнала свое тело, потому что давно его не видела. Так и хотелось спросить: "Чье это?", — рассказала Айлиш. 

Сейчас исполнительница уже не так самокритична.

"Не то чтобы мне нравилось, как выглядит мое тело, но просто теперь я считаю, что у меня все в порядке", — подчеркнула Билли.

Тем не менее, она все еще чувствует давление со стороны хейтеров и осознает, что любые перемены в ее стиле могут быть восприняты отрицательно. Поэтому продолжает выбирать мешковатую одежду вместо той, что подчеркнет ее формы.


осудила бодишейминг на концерте в Майами. Она включила видео, в котором рассуждает на тему внешности, а в конце остается в одном бюстгальтере и уходит в темноту.

"Вы судите о людях по их фигуре. Будет на мне больше одежды или меньше — разве это так важно? Какое это имеет значение?" — обратилась тогда к зрителям певица.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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