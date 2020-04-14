Билли Айлиш объяснила, почему носит мешковатую одежду

Анастасия Иванова

Американская певица Билли Айлиш рассказала, почему предпочитает вещи на несколько размеров больше, сообщает Dazed.

По словам исполнительницы, она не смогла смириться с троллингом в Сети после того, как однажды опубликовала свои фотографии в купальнике и майке. С тех пор обладательница пяти премий "Грэмми" предпочитает "скрываться" за объемными штанами и футболками.

"Дошло до того, что в прошлом году, раздевшись перед зеркалом, я не узнала свое тело, потому что давно его не видела. Так и хотелось спросить: "Чье это?", — рассказала Айлиш.

Сейчас исполнительница уже не так самокритична.

"Не то чтобы мне нравилось, как выглядит мое тело, но просто теперь я считаю, что у меня все в порядке", — подчеркнула Билли.

Тем не менее, она все еще чувствует давление со стороны хейтеров и осознает, что любые перемены в ее стиле могут быть восприняты отрицательно. Поэтому продолжает выбирать мешковатую одежду вместо той, что подчеркнет ее формы.

осудила бодишейминг на концерте в Майами. Она включила видео, в котором рассуждает на тему внешности, а в конце остается в одном бюстгальтере и уходит в темноту.

"Вы судите о людях по их фигуре. Будет на мне больше одежды или меньше — разве это так важно? Какое это имеет значение?" — обратилась тогда к зрителям певица.