Бюджетный комитет утвердил изменения в Госбюджет-2020

Влада Некрасова

Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Госбюджет-2020. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады."Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять проект Закона о внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" за основу и в целом как закон в новой редакции, подготовленной комитетом по вопросам бюджета вместе с Министерством финансов Украины", - говорится в сообщении.По сравнению с законопроектом № 3279 при подготовке доработанного законопроекта № 3279 предусмотрен, прежде всего:1) учет предложений Комитета, изложенных в решении Комитета по рассмотрению в первом чтении законопроекта № 3279, в частности:- исключены предусмотренные законопроектом № 3279 новые статьи 28 и 32 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно возможности осуществления сверхплановых государственных заимствований;- уточнена редакцию предусмотренной законопроектом № 3279 новой статьи 29 Закона об ограничении максимального размера оплаты труда работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (органов власти), распространив указанное ограничение также на народных депутатов Украины, судей, прокуроров и других лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами, на период действия карантина;- исключены предусмотренные законопроектом № 3279 изменения показателей доходов и расходов специального фонда государственного бюджета на 2020 год в части источников формирования и направлений использования государственного дорожного фонда;2) увеличение на 2 млрд грн предусмотренных законопроектом № 3279 доходов общего фонда государственного бюджета - "Средства, перечисляемые Национальным банком Украины в соответствии с Законом Украины" О Национальном банке Украины "" - 40,7 млрд грн до 42,7 млрд грн;3) уменьшение расходов общего фонда государственного бюджета, предусмотренных законопроектом № 3279 по новой бюджетной программе "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, и их последствиями", на 32,39 млрд грн (с 97,06 млрд грн до 64,67 млрд грн) с направлением таких средств:- Министерству здравоохранения в сумме 5,8 млрд грн по бюджетной программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения";- Министерству социальной политики в сумме 10 млрд грн по бюджетной программе "Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда" и в сумме0,6 млрд грн по бюджетной программе "Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения";4) увеличение расходов общего фонда государственного бюджета Государственной судебной администрации на 1,08 млрд грн по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия";5) частичное восстановление расходов общего фонда государственного бюджета по отдельным бюджетным программам, прежде всего, государственного фонда регионального развития (в сумме 4,9 млрд грн), в области образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, а также в "связи с фактическим проведением платежей в январе-марте т.г. по некоторым расходами в больших объемах, чем предусмотренные в законопроекте № 3279 сокращены объемы соответствующих расходов.