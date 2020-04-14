Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Более полутысячи зараженных: на Буковине на выходных снова введут особый режим

Более полутысячи зараженных: на Буковине на выходных снова введут особый режим

Более полутысячи зараженных: на Буковине на выходных снова введут особый режим

В понедельник, 13 апреля, в Черновицкой области, где выходные прошли под знаком особого режима, медики получили лабораторные подтверждения еще 84 случаев инфекционного заболевания COVID-19.

Об этом сообщил в своем видеообращении в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил сегодня.

«Мы имеем снова очень впечатляющую цифру установленных фактов инфицирования. Давайте задумаемся — это люди, которые не уезжали за границу, и там заразились. Они заразились здесь, дома», — отметил глава ОГА.

По словам Осачука, среди новых пациентов, у которых обнаружили коронавирус, 54 — это жители Черновцов.

«Задумайтесь, еще неделю назад в Черновцах было установлено пятеро инфицированных, теперь за один раз — 54», — сказал Осачук, призвав жителей области строго соблюдать карантинные правила.

При этом чиновник отметил, что сейчас в областном центре зафиксировано почти 150 случаев коронавируса.

Всего же в Черновицкой области по состоянию на вечер 13 апреля зафиксировано 546 случаев коронавируса. Среди них 13 человек умерли, а 21 пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Также губернатор добавил, что в связи со сложившейся ситуацией в области в течение следующих выходных, по рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, снова будет действовать особый режим. Начнется он в 13:00 в субботу, 18 апреля, и продлится до 6:00 вторника, 21 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены 3102 случая COVID-19. Зафиксированы 93 случая с летальным исходом и 97 случаев выздоровления пациентов.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Как определить фазу Луны: растет она или убывает?
Как определить фазу Луны: растет она или убывает?
Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения коронавирусом
Врач озвучил правила поведения в местах с риском заражения
В Москве предупредили о возможном дефиците мест для больных коронавирусом
В Москве предупредили о возможном дефиците мест для больных
Бен Аффлек и Ана де Армас отпраздновали Пасху вместе: новые фото пары
Бен Аффлек и Ана де Армас отпраздновали Пасху вместе: новые фото пары
Новак: без Путина сделка ОПЕК+ могла не состояться
Новак: без Путина сделка ОПЕК+ могла не состояться
Обеспечивавшему карантин индийскому полицейскому отрубили руку мечом
Обеспечивавшему карантин индийскому полицейскому отрубили руку мечом
Опубликован буклет с разъяснениями всех поправок в Конституцию
Опубликован буклет с разъяснениями всех поправок в Конституцию
Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским премьером
Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским премьером
Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусом
Сотрудники Большого театра массово заразились коронавирусом
В России стало не хватать места для хранения нефти
В России стало не хватать места для хранения нефти
Мэр Чикаго: Среди афроамериканцев более высок риск заражения коронавирусом
Мэр Чикаго: Среди афроамериканцев более высок риск заражения
Екатерина Климова снялась в образе секси-школьницы
Екатерина Климова снялась в образе секси-школьницы

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и другие снялись в шуточном ролике о карантине
Анна Чиповская, Максим Виторган, Лиза Боярская, Мария Ивакова и

Еще по теме

В том числе трое священников: на Буковине зафиксировали 25 новых случаев коронавируса
Коронавирус наступает: в Черновицкой области еще 16 человек инфицированы COVID-19
Коронавирус в Украине: появились свежие данные о состоянии зараженного жителя Черновцов
В Черновицкой области три человека выздоровели от коронавируса