Болезненное переселение: как Америка веками боролась с вирусами из Европы

Вадим Карасев

Соединенные Штаты испытали самые тяжелые последствия коронавирусной пандемии: в стране инфицировано свыше полумиллиона американцев, а скончалось больше 20 тысяч человек. Это самые высокие показатели среди всех стран, поэтому неудивительно, что некоторые американские сенаторы начали искать виноватых и обвинять Китай, на который предложили наложить санкции. Но в истории североамериканского континента эта пандемия далеко не первая и даже не самая ужасная. На самом деле колонизация Северной Америки, начавшаяся в конце XV века, бок о бок шла с различными болезнями. Сергей Харламов рассказывает, чем европейцы "поделились" с Америкой и как там боролись с вирусами.

Колумбов обмен

В исторической науке распространен термин "Колумбов обмен": он подразумевает перемещение огромного количества разного рода продуктов, животных, насекомых, растений с одного континента на другой — туда, где этого отродясь не было. Поселенцы везли в Новый свет семена своей пшеницы, льна, моркови, лука и многих других растений, а из Америки в Европу забирали кукурузу, томаты, картошку и табак.

В полном списке содержатся еще десятки наименований культур и животных, но "Колумбов обмен" носил не только позитивный обогащающий характер. Вместе с новыми крупами европейцы привезли с собой ворох различных болезней, к которым у них, избалованных контактами с Африкой и Азией, уже был иммунитет, а у коренных американцев — нет.

Карта распространения оспы по всему миру и ее предполагаемые источники | Иллюстрация: Haisam Hussein

На территорию нынешней Мексики, Соединенных Штатов и Канады были завезены: чума, разные вариации оспы, в том числе черная и ветряная, грипп, малярия, скарлатина, туберкулез, тиф, холера, различные геморрагические лихорадки, корь.

Одна из причин плохого иммунитета индейцев состояла в культурных особенностях народов. Сами по себе немногочисленные, индейские племена населяли огромную территорию, в связи с чем контакты между племенами были ограничены. Как известно, чем разнообразнее генная база у человека, тем проще ему переносить болезни, но у племен такой возможности не было. Дополнительно на родство с представителями других племен накладывались различные ограничения, обусловленные местными междоусобицами.

В результате организм индейца был слабо подготовлен ко встрече с неизведанным. До сих пор многие болезни из списка являются смертельными для потомков индейцев, а средняя продолжительность их жизни на 4,4 года ниже, чем в среднем по США (73,7 года).

Умирающие от оспы индейцы | Изображение: "Флорентийский кодекс" Бернардино де Саагуна

Трудно сказать, какая болезнь унесла больше всего жизней на американском континенте. Разные историки приводят совершенно разные цифры — от 50% до 90% популяции всех индейцев. Однако есть проблема с неточным подсчетом их численности. В начале колониальной эпопеи индейцев насчитывалось от 600 тысяч до 100 миллионов человек — разброс преступно большой для примерных математических расчетов. Известно лишь, что к 1900 году, когда была проведена качественная перепись, коренных представителей Америки насчитывалось 237 тысяч.

Первая пандемия

Считается, что первые волны болезней начались буквально со второй экспедиции Христофора Колумба в конце XV века. Всего в той экспедиции участвовало 1500 европейцев. Один больной тифом матрос мог заразить целый индейский клан, с которым он вступал в контакт. Согласно исследованиям Сьюзан Остин Алчон из Делавэрского университета, есть документальные свидетельства об оспе среди испанских колонистов, ей заразилось до двух третей всех переселенцев. Если хотя бы один из них контактировал с индейцами, это означало неминуемое инфицирование всего местного клана.

Первая хорошо задокументированная эпидемия оспы произошла в 1518 году. Индейский народ лакота подробно описал свою безуспешную борьбу с инфекцией, назвав ее "болезнью убегающего лица". Вздувшаяся кожа на лицах смуглых индейцев с широкими скулами превращала головы в бесформенные шары. Это оказывало сильнейшее психологическое воздействие на индейцев, гордившихся своей кожей. Многие совершали самоубийства. Исследователи писали, что от сотен тысяч индейцев зачастую оставалось не больше 10 тысяч, а оспа могла несколько раз приходить в одно и то же племя — иммунитет не вырабатывался.

Индеец-медик пытается ухаживать за больным оспой

Сами индейцы не способствовали своему выздоровлению: они не понимали, как распространяется болезнь. В их привычке было посещать больных, а для прощания с умирающим выстраивались целые деревни, особенно если это был уважаемый член общества. Более того, для того чтобы "отогнать" болезнь, индейцы устраивали массовые религиозные обряды, потому что верили, что правильное подношение богам сможет оградить их от болезни. Чем больше людей принимает участие в обряде, тем крепче узы духовной защиты, считали индейцы.

Сегодня уже известно, что малая доза патогена может в конечном итоге усилить иммунитет и выработать устойчивость к болезни, но массовые скопления людей не оставляли шанса — люди заражались еще сильнее, даже если были лишь немного больны.

Смерть цивилизаций

Племена майя, почти полностью погибшие под сапогом испанского колониализма, вели более четкое документирование эпидемий. Самые крупные вспышки были зафиксированы в 1520, 1545, 1576, 1736, 1794 и 1813 годах. Каждая из них уносила от 8 до 15 миллионов человек. Самая первая началась в городе Веракрусе и была вызвана войной и общей разрухой. Впрочем, согласно отчетам колониста Бенавенте Мотолиния, одного из первых католических миссионеров, лихорадки не щадили никого — ни местное население, ни испанцев. В результате после каждой эпидемии погибало 60-90% жителей колоний Новой Испании.

Депопуляция коренных народов в Мексике по годам | Иллюстрация: Wikimedia

Побочные эффекты пандемии: смерть нескольких правителей ацтеков и инков от болезни привела к гражданским войнам, что только ухудшало ситуацию с заболеваемостью. Ведь самый простой способ подцепить болезнь — сойтись с носителем вируса в рукопашном бою.

Уайна Капак, правитель Империи инков, располагавшейся на территории современной Колумбии, умер от оспы еще до прибытия испанского конкистадора Франсиско Писарро, чье имя связывают с уничтожением империи. Смерть Капака и его старшего сына Нинана Куйочи привела к жестокой схватке между оставшимися родственниками. Один из младших сыновей, Уаскар, бросил своего брата Атауальпу в темницу, но последнему удалось сбежать и организовать сопротивление. В результате Империя встретила в целом немногочисленную армию конкистадоров будучи уже в упадке. Самого Атауальпу, кстати, Писарро впоследствии казнил.

То же самое случилось и с ацтеками: известный правитель Монтесума, трусливо призывавший соплеменников покориться испанцу Кортесу, был племянником более властного царя Ауисотля, расширившего владения ацтеков на юге государства и вообще считавшегося отличным полководцем. Ауисотль, как ни удивительно, тоже умер от болезни.

Из-за его смерти и неудачной кадровой политики Монтесумы, казнившего всех государственных советников, служивших при Ауисотле, во многих недавно покоренных частях страны вспыхнули бунты, и многие племена сражались на стороне испанцев.

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Карантинные меры

Первая эпидемия, распространение которой удалось остановить, произошла в 1794 году. Оспа пришла в Мехико из Гватемалы и за 4 года распространилась на другие города. Но в этот раз в Новой Испании генерал-губернаторы создали условия карантина, похожего на современный: были заблокированы дороги между деревнями и городами, прекращена торговля, государственные учреждения превратили в госпитали и места для изоляции тяжелобольных.



По мемуарам испанского архиепископа Алонсо Нуньеса Перальты, богатейшие люди региона сознательно заставили генерал-губернатора ввести карантин, потому что поняли, какими экономическими проблемами обернется бездействие. В результате умерло около 5 тысяч человек, что в сотни раз меньше, чем в предыдущие разы.

В 1814 году аналогичные меры генерала Висэры Феликса Каллеи тоже увенчались успехом. Тогда же началась массовая вакцинация населения Мексики, и больше массовых эпидемий в регионе не было.

Вакцинация от оспы

Сегодня историки убеждены, что оспа и другие болезни сами по себе не были главной проблемой. Гораздо хуже сказывалось на развитии резкое снижение количества рабочих рук. В результате некому было охотиться, собирать урожай. Все силы уходили на ухаживание за больными, что только увеличивало количество зараженных и подрывало хрупкую аграрную экономику.

Легенда о первом биологическом оружии

Следующая фаза эпидемий на территории США приходится на активизацию боевых действий и протестных настроений перед и во время Войны за независимость. Долгие марши больших групп людей, замкнутое пространство во время осады фортов — и вот уже целые армии самоуничтожаются, не дойдя до места битвы.

Некий Джон Маккалоу, военнопленный, писал, что индейцы-делавары грабили города, контактировали с зараженными и приносили в свой клан заразу. Некоторые племена фактически развязывали между собой гражданские войны: часть предводителей запрещала торговать с белыми людьми. Но без торговли, налаженной за 100 лет английского протектората, племенам грозила голодная смерть, и индейцы шли войной друг на друга из-за попыток введения карантина.

Колонисты продают индейцам заразные одеяла

Война за независимость отметилась первой в мире попыткой применения биологического оружия. Во время так называемого восстания Понтиака индейцы, не довольные британской колониальной политикой, осадили форт Питт в 1763 году. Незадолго до этого торговый агент Уильям Трент по тайному соглашению с руководством форта продал индейцам в обмен на пушнину "новые" одеяла, на которых лежали больные оспой из ближайшего госпиталя.

Нет никаких подтверждений, что в стане индейцев началась оспа, а заразные одеяла оказали хоть какой-то эффект. Сама история обнаружилась, когда нашли дневник Трента в середине XX века. Она стала настоящей находкой для СМИ, превратившись в легенду о первом биологическом оружии.

Европе тоже досталось

Коренные народы Америки не остались в долгу и тоже подарили Европе свои болячки. Широко известно про сифилис, будто бы его принесли в Европу все те же участники экспедиции Колумба. Они подхватили болезнь, занимаясь сексом с гаитянками, а затем распространили ее по всей Европе, приняв участие в войне за французского короля Карла VII, вторгшегося в Италию в 1494 году. Однако некоторые историки считают, что сифилис был известен европейской цивилизации с древних времен, просто не был изучен.



Но не только сифилис привезли из Америки морские экспедиции. Была еще, во-первых, пинта — паразитическое заболевание, выражающееся в появлении на теле сифилитических вздутий. Однако она имеет невенерический характер и зачастую передается через прямой контакт с пораженной частью тела, если кожа у второго человека повреждена. Поэтому до сих пор эту болезнь можно встретить у африканских детей, которые постоянно играют вместе и находятся в условиях жуткой антисанитарии.

Во время Первой мировой в английских частях курило до 96% состава | Фото: Shutterstock

Во-вторых, болезнь Шагаса — лихорадка, вызываемая разного рода клопами, которые водятся только на территории США. Там, где происходит воспаление, образуется припухлость, в конечном итоге запущенная стадия может привести к сердечной недостаточности. Сейчас даже в минимально развитых странах эта болезнь уже не встречается и в целом побеждена.

Казалось бы, это все болезни, которые попали к нам от коренных американцев. Но на самом деле есть и третья, которая захватила большинство современных стран. Ежегодно по ее вине умирает около 8 миллионов людей, а правительства в попытке укротить эту страшную заразу вводят таможенные пошлины и акцизы на ее ввоз. Имя этой болезни — табак. Именно табак привезли первые экспедиции в качестве трофея в Европу. Его стали выращивать и превратили в гигантскую индустрию. То количество людей, которое погибло за годы употребления табака, кажется, с лихвой перевесит все пандемии в двух Америках, вместе взятых. Забытые империи, кажется, отомщены.