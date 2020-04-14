Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

Влада Некрасова

Стоимость нефти марки Brent во вторник опустилась ниже 30 долларов за баррель, выше этой отметки показатель находился всю прошлую неделю на новостях о переговорах по сокращению добычи сырья странами соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.31 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 5,36% - до 30,04 доллара за баррель, минутами ранее показатель достигал 29,95 доллара. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 5,98%, до 21,07 доллара за баррель.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.

МВФ) резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020-2021 годы. Прогноз на 2020 год был понижен на 22,42 доллара по сравнению с январским - до 35,61 доллара за баррель. В 2021 году средняя цена барреля нефти теперь ожидается на уровне 37,87 доллара (на 20,16 доллара ниже предыдущего прогноза).