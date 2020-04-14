Чемпионка UFC Шевченко: на постсоветском пространстве мы все свои

Алексей Вольцев

Чемпионка женского наилегчайшего дивизиона UFC Валентина Шевченко рассказала о поддержке других русскоговорящих бойцов и призвала не разделять спортсменов по национальному признаку.

Шевченко родилась в Бишкеке во времена СССР, несколько лет жила в России. Она является гражданкой Киргизии, России и Перу.





"Нельзя делить (спортсменов) на наших и не наших. На постсоветском пространстве мы все наши и свои, - сказала Шевченко в прямом эфире UFC Russia. - Мне всегда интересно наблюдать, например, за российскими бойцами. Это все на подсознательном уровне тебя интересует. У нас это в природе и в крови. Каждый ведь приносит что-то новое в боевые искусства, спорт. Все мы наблюдаем и переживаем друг за друга".

Шевченко призналась, что давно не была на родине, но от этого стала лишь более привязанной к Киргизии и России. "Все это очень близко мне. Не играет большой роли, где ты находишься. Главное - что ты делаешь для своего народа и своей страны", - добавила спортсменка.