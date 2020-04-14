Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Чиновникам запретят покупать импортные огурцы и помидоры

Чиновникам запретят покупать импортные огурцы и помидоры

Тема: Какие законы вступают в силу


Для импортных огурцов и помидоров установлены ограничения на участие в закупках для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 14 апреля.

Ограничения не касаются товаров, которые поступают из стран Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

Теперь заявки от поставщиков экспортных огурцов и помидоров будут отклонять, если на конкурсе уже заявлено минимум два поставщика отечественной продукции или товаров из стран ЕАЭС. Важно, чтобы эти предложения были от разных производителей.

В перечень пищевой продукции, на которую распространяются такие ограничения, входит почти 30 наименований. В их числе разные виды мяса, рыба и морепродукты, молоко, масло, сыр, сахар и соль, рис и вино.

Эти правила не применяются, если заказчик находится за рубежом (например, учреждение диппредставительства) и проводит закупку для обеспечения своей деятельности на этой территории.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве
Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
ГД рассмотрит продление эксперимента по электронному голосованию в Москве
ГД рассмотрит продление эксперимента по электронному голосованию в
Бен Аффлек и Ана де Армас на прогулке в день Пасхи: новые фото пары
Бен Аффлек и Ана де Армас на прогулке в день Пасхи: новые фото пары
В США зафиксировали преодоление самых страшных времен
В США зафиксировали преодоление самых страшных времен
Какого числа Чистый четверг в 2020 году
Какого числа Чистый четверг в 2020 году
Москалькова прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
Москалькова прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Корейский сериал предсказал пандемию коронавируса в 2018 году
Корейский сериал предсказал пандемию коронавируса в 2018 году
Что делать, если вас сейчас увольняют с работы. Инструкция
Что делать, если вас сейчас увольняют с работы. Инструкция
Макрон продлил режим самоизоляции Франции до 11 мая, границы закрыты
Макрон продлил режим самоизоляции Франции до 11 мая, границы закрыты
Эксперт подсчитал, на сколько упадут доходы россиян из-за коронавируса
Эксперт подсчитал, на сколько упадут доходы россиян из-за коронавируса

Топ на сегодня

Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Фанера влагостойкая в Минске от компании «Fanera.by»
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14 лет
Власти Москвы объяснили правила передвижения по городу с детьми до 14
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Каспарайтис рассказал о проблемах "богатой Америки" на фоне пандемии
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации ведущего
Стала известна судьба «Модного приговора» после госпитализации
В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии
В СФ обсудят попытки вмешательства в дела России в условиях пандемии

Еще по теме

Чиновникам позволено пить только российское шампанское
В России изменился порядок определения таможенной стоимости товаров
Молочным смесям из ЕАЭС дали преференции в госзакупках
Россия ограничивает госзакупки импортных продуктов