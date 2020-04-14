Чиновникам запретят покупать импортные огурцы и помидоры

Лидия Мартынова

Тема: Какие законы вступают в силу

Для импортных огурцов и помидоров установлены ограничения на участие в закупках для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 14 апреля.

Ограничения не касаются товаров, которые поступают из стран Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

Теперь заявки от поставщиков экспортных огурцов и помидоров будут отклонять, если на конкурсе уже заявлено минимум два поставщика отечественной продукции или товаров из стран ЕАЭС. Важно, чтобы эти предложения были от разных производителей.

В перечень пищевой продукции, на которую распространяются такие ограничения, входит почти 30 наименований. В их числе разные виды мяса, рыба и морепродукты, молоко, масло, сыр, сахар и соль, рис и вино.

Эти правила не применяются, если заказчик находится за рубежом (например, учреждение диппредставительства) и проводит закупку для обеспечения своей деятельности на этой территории.

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