Чиновникам запретят покупать импортные огурцы и помидоры
Тема: Какие законы вступают в силу
Для импортных огурцов и помидоров установлены ограничения на участие в закупках для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 14 апреля.
Ограничения не касаются товаров, которые поступают из стран Евразийского экономического союза — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.
Теперь заявки от поставщиков экспортных огурцов и помидоров будут отклонять, если на конкурсе уже заявлено минимум два поставщика отечественной продукции или товаров из стран ЕАЭС. Важно, чтобы эти предложения были от разных производителей.
В перечень пищевой продукции, на которую распространяются такие ограничения, входит почти 30 наименований. В их числе разные виды мяса, рыба и морепродукты, молоко, масло, сыр, сахар и соль, рис и вино.
Эти правила не применяются, если заказчик находится за рубежом (например, учреждение диппредставительства) и проводит закупку для обеспечения своей деятельности на этой территории.
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