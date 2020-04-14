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Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек

Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Еще четыре пациента, инфицированных новым коронавирусом, скончались в Молдавии во вторник, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 40, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"Министерство здравоохранения сообщает, что общее число смертей из-за COVID-19 в Молдавии достигло 40", - говорится в сообщении, опубликованном на странице минздрава в Facebook.

Ранее власти Молдавии сообщили о 1799 зарегистрированных случаях коронавируса, 36 человек скончались, семеро из них - из Приднестровья. Парламент 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях, закрываются магазины и точки общепита. С 25 марта людям старше 63 лет запрещено выходить на улицу без особой необходимости. Остальным гражданам запрещено посещать общественные места и собираться в группы больше трех человек.


стопкоронавирус.рф
# В мире
По материалам: ria.ru

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