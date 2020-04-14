Что делать, если вас сейчас увольняют с работы. Инструкция

Вадим Карасев

Для многих россиян сейчас самый насущный вопрос — работа. Магазины, рестораны, спортзалы, салоны красоты и другие предприятия и производства закрыты на время коронавируса, прибыли нет, встал вопрос о выплате зарплаты. Правительство России пообещало поддержать бизнес, который сохранит рабочие места, а президент указом запретил увольнения из-за пандемии. Тем не менее не все компании соблюдают запрет. В этой статье ответим на самые частые вопросы о работе, расскажем, куда жаловаться на незаконные увольнения, как получить пособие по безработице в условиях самоизоляции и куда обращаться за консультациями.

Законно ли увольнять сотрудника во время пандемии коронавируса

Уволить работника из-за введения карантина по коронавирусу нельзя. Расторжение трудового договора по такому обстоятельству незаконно и может быть обжаловано в Трудовой инспекции и прокуратуре. Нельзя уволить сотрудника и по причине отсутствия у компании прибыли. А вот в случае объявления ЧС увольнение законно, так как является ситуацией, не зависящей от работодателя.

Лишить человека рабочего места можно и в том случае, если он грубо нарушает дисциплину и условия трудового договора: не справляется с обязанностями, опаздывает или вообще отсутствует на рабочем месте без уважительных причин, приходит пьяный, совершает кражи или ведкт себя аморально.

Фото: РИА Новости

Запрещено увольнять женщин в декрете, беременных, матерей с малолетними детьми и матерей-одиночек с ребенком до 14 лет, работников с увечьем или профессиональным заболеванием, полученным в организации.

Сокращения рабочих мест разрешены, но для этого фирма должна объявить о ликвидации юрлица или изменении штатной численности и предупредить работников о сокращении за два месяца, а также выплатить им всю задолженность по зарплате и неиспользованным отпускам. Всем попавшим под сокращение положено выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты, а если уволенный сотрудник не устроится на новую работу в течение двух месяцев, организация обязана все это время выплачивать ему среднемесячный заработок.

Несмотря на запрет, некоторые компании все равно пытаются сокращать штат сейчас. В частности, они предлагают работникам подписать документ о расторжении договора по соглашению сторон. Бывают и иные случаи, когда работодатель предлагает сокращение зарплаты с сохранением рабочего места. Каждый случай индивидуален. Вы можете получить бесплатную консультацию, воспользовавшись сервисом онлайнинспекция, созданным Минтруда для вопросов и ответов о работе. Там можно сообщить о проблеме и получить консультацию. Кроме того, волонтеры-юристы по почте [email protected] могут дать совет работнику, изучив его ситуацию.

Кто имеет право на максимальные выплаты по безработице

Каждый гражданин, потерявший работу после 1 марта, имеет право на получение трех пособий по безработице в течение апреля-июня. Для получения выплат вы обязательно должны быть зарегистрированы в центре занятости. Идти в сам центр не нужно — в условиях самоизоляции граждане могут дистанционно подать заявление о постановке на учет в качестве безработного с помощью портала госуслуг.

Москвичи имеют право на выплату федерального пособия по безработице, а также региональную компенсационную доплату. Для получения материальной помощи необходимо подать заявку на сайте.

Фото: ТАСС

Однако стоит учесть, что есть несколько условий такой доплаты:

у вас должна быть регистрация по месту жительства в Москве;с начала года вы должны были отработать не менее 60 календарных дней;на момент обращения за компенсацией вы должны быть официально уволены и не иметь другого источника дохода.

Если работодатель расстался с вами по вашей вине, за нарушение трудовой дисциплины, то компенсация вам не полагается.

На какую сумму может рассчитывать безработный

Размер пособия зависит от зарплаты. На максимальную выплату можно рассчитывать в случае, если человек за последние 12 месяцев состоял в трудовых отношениях не менее 26 недель. На фоне ситуации с коронавирусом максимальный размер пособия по безработице в России приравняли к уровню МРОТ. Теперь он составляет 12 130 рублей. Минимальный оставили прежним — 1500 рублей. Его могут получить те, кто никогда не работал, прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность, трудился неофициально, был уволен за нарушения дисциплины и т.д.

Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц. Эти деньги будут выплачиваться тем, кто был уволен по собственному желанию, по соглашению сторон, в связи с сокращением штата или ликвидацией организации после 1 марта 2020 года. Если вы остались без работы в Москве раньше марта, рассчитывайте только на федеральное пособие в размере 12 130 рублей, компенсацию расходов на транспорт (1 450 рублей) и доплату к пособию по безработице (850 рублей).

Гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, пособие по безработице увеличивается на размер районного коэффициента.

Максимальный срок начисления пособий — 6 месяцев (для минимального пособия — 3 месяца), а для граждан предпенсионного возраста — 12 месяцев.

Как получить пособие по безработице

Вакансии на московской бирже труда

С 9 апреля это можно сделать дистанционно на портале "Работа в России" — там необходимо будет оставить заявление и резюме. Вся остальная информация будет собрана автоматически, поэтому никаких дополнительных документов и справок не потребуется. Однако не стоит забывать, что для успешной регистрации нужно иметь подтвержденную учетную запись портала госуслуг. Если ее у вас нет, вы можете зарегистрироваться там же, это займет всего лишь несколько минут.

До распространения коронавируса и режима самоизоляции безработные должны были приходить в Центр занятости в назначенное время, чтобы подтвердить свой статус. Теперь вместо этого нужно просто оставаться на связи по телефону, электронной почте и периодически проверять статус своей заявки на вышеуказанном сайте.

Признание гражданина безработным происходит дистанционно, это делает Центр занятости населения по месту жительства, с назначением пособия не позднее чем на 11-й день безработицы. Такой упрощенный порядок регистрации безработных действует до 31 декабря 2020 года.

Дополнительные пособия для семей с детьми

Если вы остались без работы, а у вас на иждивении малолетние дети, вам полагается по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего в течение 3-х месяцев. Эти деньги будут выплачиваться сверх пособия по безработице.

Не стоит забывать и про "карантинные" доплаты гражданам, у которых до 1 июля 2020 года возникло право на материнский капитал. По 5 тысяч рублей, начиная с апреля и в течение 3-х месяцев, будут получать семьи: с двумя и более детьми — на каждого ребенка в возрасте до трех лет; с одним ребенком — если он появился на свет с 1 января по 1 июля 2020 года.