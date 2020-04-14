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Что пишут в Телеграме: 13 апреля

Что пишут в Телеграме: 13 апреля

Ruposters подготовил обзор сообщений популярных Telegram-каналов о событиях 13 апреля.

Канал "Без комментариев" цитирует Татьяну Голикову о ситуации с коронавирусом в России. Вице-премьер признает, что эпидемиологическая обстановка становится все сложнее.

Все очень непросто, я бы даже сказала, все очень сложно, мы сталкиваемся с невидимым врагом, которого очень сложно победить.

Канал "Регионал" выложил ролик из опустевшего Красноярска, жители которого ушли на самоизоляцию из-за вспышки коронавируса. Кадры одновременно завораживают и пугают.

Канал "Свободная касса" пишет о росте спроса на отдельные категории товаров, за которыми россияне раньше ходили в кафе и которые теперь вынуждены заказывать на дом. Наиболее востребованной оказалась пицца — ее стали заказывать на 71% чаще. Заметно вырос спрос также на газированные напитки, вино и пиво. Канал намекает на то, что на покрытии этого спроса сейчас можно заработать.


О новом скандале вокруг потенциального кандидата в президенты США Джо Байдена сообщает канал "Железный занавес". Бывшего вице-президента обвинила в домогательствах его бывшая помощница, а произошло все целых 30 лет назад, когда Байден занимал пост сенатора от штата Делавэр. Женщина дала несколько интервью, в которых рассказала подробности случившегося: политик якобы прижал ее к стене в подвале здания на Капитолийском холме в Вашингтоне, проник в нее пальцами и попытался поцеловать. Она решила не обращаться в полицию, а сообщила об инциденте старшим помощникам Байдена и в отдел Сената по работе с персоналом и в итоге была уволена. Мер в отношении Байдена не последовало.

В Киевской области Украины бушуют лесные пожары, которые уже вплотную подобрались к хранилищам с радиоактивными отходами в Чернобыльской зоне отчуждения, пишет канал "Раньше всех. Ну почти". Как сообщили в Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения, пожары уже достигли заброшенного города Припять, огню осталось около 2 км до пункта захоронения отходов "Подлесный".

Епископ Каменский и Камышловский Мефодий призвал прихожан приходить в храмы, пишет канал "2ch/Двач". Священника не смущает то, что власти большинства стран мира, и Россия не стала исключением, ввели строжайшие меры против коронавируса и его распространения, людей просят соблюдать дистанцию, а массовые мероприятия запрещены. Мефодий объяснил, что "мы все равно умрем, днем раньше — днем позже", зато в храме, по словам священника, можно заразиться только "вечной жизнью".

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По материалам: uposters.ru

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