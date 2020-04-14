День 14 апреля в истории

Лидия Мартынова

51 год назад (1969) советский фильм «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука удостоен премии «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке».

Картина считается одним из наиболее масштабных проектов, как в мировой, так и отечественной кинематографии. На её создание режиссёр потратил 6 лет.

«Война и мир» стал первым отечественным художественным фильмом, получившим «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

59 лет назад (1961) было учреждено почётное звание «Лётчик-космонавт СССР».

Это почётное звание было учреждено в ознаменование первого в мире космического полёта человека. Оно присваивалось всем побывавшим на орбите советским космонавтам. Лицам, которые были удостоены звания, вручалась грамота Президиума Верховного Совета СССР и серебряный нагрудный знак «Летчик-космонавт СССР».

Первым новое звание получил Юрий Гагарин, стартовавший на корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Последним лётчиком-космонавтом СССР стал Токтар Аубакиров. Всего им были удостоены 72 человека, в том числе две женщины — Валентина Терешкова и Светлана Савицкая.

В марте 1992 года было учреждено звание «Лётчик-космонавт Российской Федерации».

59 лет назад (1961) состоялась первая телевизионная трансляция из Москвы в страны Западной Европы.

Европейские зрители увидели торжественную встречу в столице СССР Юрия Гагарина — первого человека, совершившего космический полет.

75 лет назад (1945) в Москве был основан Главный ботанический сад Академии наук СССР (ныне — РАН).

Он расположен на месте уникальных лесных природных массивов, фрагменты которых сохранились только благодаря научной и природоохранной деятельности сотрудников сада.

Проект планировки ботанического сада был разработан архитектором И.М. Петровым под руководством академиков Н.В. Цицина и А.В. Щусева. В него вошли Ерденьевская роща (часть Останкинской дубравы), ограниченная с юга Шереметевскими прудами, часть Леоновского леса на востоке в пойме реки Яузы и участок на Владыкинском шоссе.

По проекту ландшафтного архитектора Л.Е. Розенбергу, в саду был создан один из крупнейших в мире дендрариев, который включает около двух тысяч видов деревьев и кустарников со всего мира.

Сегодня площадь Главного ботанического сада РАН составляет 361 га, в том числе 52 га — парковая территория и 150,4 га — экспозиция (участки дендрофлоры культурных растений, декоративного цветоводства, ландшафтной архитектуры). Здесь созданы шесть ботанико-географических экспозиций: «Европейская часть России», «Кавказ», «Средняя Азия», «Сибирь», «Дальний Восток» и «Полезные растения природной флоры». В Фондовой оранжерее собрана одна из крупнейших в Европе коллекций тропических и субтропических растений, в которой насчитывается более пяти тысяч видов и форм растений.

125 лет назад (1895) учрежден Государственный Русский музей.

Идея создания музея принадлежала императору Александру III. А осуществил её уже его сын, Николай II, подписав 14 апреля 1895 году указ «Об учреждении особого установления под названием «Русского Музея Императора Александра III» и о представлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом».

Через три года, 19 марта 1898 года, первый государственный музей русского изобразительного искусства открыл свои двери для посетителей. Основой коллекции Русского музея стали предметы и произведения искусства, переданные из Зимнего, Гатчинского и Александровского дворцов, из Эрмитажа и Академии художеств, а также коллекции частных собирателей, переданные музею в дар. Экспозиция была представлена в 37 залах Михайловского дворца.

Сегодня Русский музей — крупнейший в мире музей русского искусства. В его коллекции около 400 тысяч экспонатов. В состав музейного комплекса входят: Михайловский, Строгановский, Мраморный дворцы, Михайловский замок, а также Михайловский сад, Летний сад с Летним дворцом Петра I и домик Петра I. Общая площадь территории музея составляет более 30 га.

172 года назад (1848) в России был создан секретный цензурный комитет для наблюдения за печатью.

Создать такой орган цензуры в марте 1848 года распорядился император Николай I: «Необходимо составить комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура, и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы».

Комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений (так назывался этот орган) возглавил граф Дмитрий Бутурлин. Он стал главным оплотом «цензурного террора» середины XIX века в стране.

За 7 лет работы, а Комитет просуществовал до конца 1855 года, всего лишь «Северная пчела», «Библиотека для чтения» и «Москвитянин» получили его одобрение. А прогрессивные издания того времени, в том числе, «Отечественные записки» и «Современник», были строжайше предупреждены. Из-за докладов Комитета был сослан в Вятку Михаил Салтыков-Щедрин, в Спасское-Лутовиново — Иван Тургенев.

Цензуре подвергались не только новые статьи, но и уже опубликованные, если их собирались перепечатывать другие издания. В печати было запрещено обсуждать любые мероприятия и события.

После упразднения Комитета газеты «вздохнули свободно». Они вновь получили право писать о событиях как внешней, так и внутренней политики России. Стало проще учредить новое издание.

В 1865 году были приняты «Временные правила о печати», согласно которых от предварительной цензуры освобождались столичные ежедневные газеты и журналы, а также книги объемом более 10 печатных листов. Цензуре подвергались лишь иллюстрированные, сатирические и провинциальные издания.

32 года назад (1988) в Женеве (Швейцария) Пакистан и Афганистан подписали соглашение по урегулированию вооружённого конфликта в Республике Афганистан.

СССР и США выступили гарантами соблюдения его условий. В соответствии с документом, вступившим в силу 15 мая того же года, из Афганистана до 15 февраля 1989 года должны были быть выведены советские войска, а США и Пакистан обязаны прекратить поддержку повстанцев.

За 10 лет присутствия СССР в Афганистане, военную службу здесь прошли около 620 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, из них 546 тысяч были непосредственными участниками боевых действий. Погибли почти 15 тысяч советских военнослужащих, десятки пропали без вести, почти 54 тысячи получили ранения.

149 лет назад (1871) в Германии был учрежден парламент — рейхстаг.

Он был создан согласно Имперской конституции Бисмарка. Парламент состоял из 384 депутатов (с 1874 — из 397), избираемых на три года (с 1888 года — на 5 лет).

В его компетенцию входили вопросы, связанные с военным и иностранным ведомствами, таможенным и банковским законодательством, а также косвенные налоги, система мер и весов, монетная система, железнодорожное дело, почта и телеграф.