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Девушка поцеловала друга ради участия во флешомобе и показала его реакцию

Девушка поцеловала друга ради участия во флешомобе и показала его реакциюКадр: @courtlynnk / TikTok

Пользовательница TikTok приняла участие в челлендже #KissingYourBestFriend («Поцелуй своего лучшего друга»), но в столкнулась с негативной реакцией друга, в которого была тайно влюблена. Его реакцию она показала в ролике в своем аккаунте.

В коротком ролике австралийка Шания Антробус (Shaniah Antrobus), следуя правилам флешмоба, попыталась неожиданно поцеловать приятеля Джоша Пулфорда (Josh Pulford). По ее словам, они знакомы около 13 лет и последние пять лет она испытывала к нему романтические чувства, но не говорила об этом. Девушка сделала вид, что снимает танец, чтобы отвлечь друга. Во время танца подруга попыталась поцеловать юношу в губы, но тот в момент поцелуя оттолкнул ее на диван.

Позже в другом видео Антробус объяснила, что не пострадала из-за его действий. Она также записала их разговор после признания. В нем парень пояснил, что любит ее как друга и предлагает продолжить отношения только в таком качестве. «Он просто-напросто оставил меня во френдзоне», — прокомментировала Антробус. Она подчеркнула, что ее друг — не гомосексуал.

Многие зрители в комментариях удивились реакции молодого человека. Попытки других юзеров TikTok заканчивались в большнстве случаев успешным поцелуем.

Челлендж #KissingYourBestFriend подразумевает, что пользователь поцелует приятеля, к которому тайно испытывает любовные чувства. Таким образом они хотят узнать, будет ли реакция ответной и станут ли они парой, а не просто друзьями.

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По материалам: lenta.ru

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