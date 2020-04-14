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Директор попавшей в реанимацию Булановой ответила на вопрос о ее выписке

Директор попавшей в реанимацию Булановой ответила на вопрос о ее выпискеТатьяна Буланова Фото: @bulanova.official

Лариса Рассказова, концертный директор попавшей в реанимацию российской певицы Татьяны Булановой, ответила на вопрос о ее выписке. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.

По словам представительницы артистки, ей придется провести в больнице около недели. В настоящее время ее обследуют медики.

«У нее было такое предынсультное состояние, и она сейчас под наблюдением врачей, поэтому пока сложно говорить», — пояснила Рассказова. Она отметила, что Буланова «вроде чувствует себя хорошо».

О том, что исполнительницу госпитализировали с подозрением на инсульт, стало известно 11 апреля. Тогда ее доставили в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позднее она сама обратилась к поклонникам и рассказала, что чувствует себя лучше.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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