Директор попавшей в реанимацию Булановой ответила на вопрос о ее выписке

Вадим Карасев

Татьяна Буланова Фото: @bulanova.official

Лариса Рассказова, концертный директор попавшей в реанимацию российской певицы Татьяны Булановой, ответила на вопрос о ее выписке. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 13 апреля.

По словам представительницы артистки, ей придется провести в больнице около недели. В настоящее время ее обследуют медики.

«У нее было такое предынсультное состояние, и она сейчас под наблюдением врачей, поэтому пока сложно говорить», — пояснила Рассказова. Она отметила, что Буланова «вроде чувствует себя хорошо».

О том, что исполнительницу госпитализировали с подозрением на инсульт, стало известно 11 апреля. Тогда ее доставили в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позднее она сама обратилась к поклонникам и рассказала, что чувствует себя лучше.