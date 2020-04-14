Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » До 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни, – ученые

До 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни, – ученые

До 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни, – ученые
Люди без симптомов, доля которых в общей массе инфицированных может достигать 55-70%, могут еще четыре недели незаметно для окружающих разносить коронавирус, считают ученые из Сингапура, пишет издание Straits Times.

По словам исполнительного директора Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лео Йи Син, это является одной из трех причин, почему с этой болезнью так трудно бороться.

Другая причина заключается в том, что Covid-19 проявляет себя как безвредная и легкая болезнь, но имеет высокую секрецию вируса.

"Это вводит инфицированных людей в заблуждение. Они не могут по-настоящему оценить серьезность болезни, и поэтому продолжают вести обычный образ жизни, не осознавая, что подвергают опасности окружающих", – сказала Лео Йи Син.
Третья причина состоит в том, что Sars-CoV-2 – абсолютно новый патоген, и к нему чувствительны абсолютно все.
"Каждый из нас может заразиться, и если мы не внимательны, то можем стать распространителями вируса. Когда это происходит, наибольшей опасности подвергаются люди, которые находятся поблизости от нас. Это могут быть близкие родственники, коллеги по работе или близкие друзья", – сказала Лео Йи Син.
Она призвала всех защитить себя и окружающих. По ее словам, все общество Сингапура должно быть социально ответственным. Это значит, что необходимо оставаться дома, не ходить в гости и избегать встреч со старшими членами семьи, которые наиболее подвержены заболеванию.

Если ранее было не совсем ясно, может ли вирус распространяться бессимптомно, сейчас ученые утверждают, что именно это и происходит.

Доктор Леонг Хо Нам, эксперт по инфекционным заболеваниям, рассказал, что исследования, проведенные в Соединенных Штатах, Китае и Италии, показывают, что более половины или около 70% из них с Covid-19 являются либо бессимптомные или имеют минимальные симптомы, но они могут быть носителем вируса до четырех недель.

По его словам, большое количество бессимптомных носителей коронавируса способствует формированию коллективного иммунитета, но для того, чтобы сформировать его на достаточном уровне для остановки пандемии понадобится от двух до трех лет. В связи с этим он рекомендует придерживаться строгих мер по социальному дистанцированию.

Один из ведущих американских экспертов по инфекционным заболеваниям, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, в свою очередь отметил, что, по приблизительным оценкам, от 25% до 50% пациентов с Covid-19 могут не проявлять никаких симптомов.

По его словам, именно поэтому рекомендуется носить маски, чтобы люди, которые не подозревают о своей болезни, не причинили вреда другим в процессе разговора или когда просто находятся близко.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Эми Шумер рассказала, почему они с мужем решили официально поменять имя своего годовалого сына
Эми Шумер рассказала, почему они с мужем решили официально поменять
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Что смотреть онлайн 15 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 15 апреля. Расписание трансляций
Захарова призвала США привлечь NYT к ответственности за статью о Путине
Захарова призвала США привлечь NYT к ответственности за статью о
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
Число жертв коронавируса в Молдавии возросло до 40 человек
До 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни, – ученые
До 70% зараженных коронавирусом могут не иметь симптомов болезни, –
Нефть упала, рубль укрепился, российский рынок акций повысился
Нефть упала, рубль укрепился, российский рынок акций повысился
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Похоронные службы Испании пожаловались на перегруженность
Похоронные службы Испании пожаловались на перегруженность
Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны
Госдума перенесла День окончания Второй мировой войны
Рэпер помолился о смерти врагов от коронавируса и был осужден
Рэпер помолился о смерти врагов от коронавируса и был осужден
Активисты "Молодежки ОНФ" помогли медикам очередной столичной больницы
Активисты "Молодежки ОНФ" помогли медикам очередной столичной больницы

Топ на сегодня

Канделаки пошутила над заявлением Лукашенко про коронавирус
Канделаки пошутила над заявлением Лукашенко про коронавирус
Москалькова прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
Москалькова прокомментировала ситуацию со Sputnik Эстония
Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве
Врач рассказал о парадоксальной ситуации с Covid-19 в Москве
Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Москалькова призвала изменить правила выдворения иностранцев за рубеж
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Еще по теме

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Десятки тысяч зараженных коронавирусом в Китае оказались не учтены
У каждого четвертого зараженного COVID-19 болезнь не развивается
Люди с болезнью Альцгеймера имеют яркие воспоминания