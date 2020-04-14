Дочь Ивана Урганта опубликовала новые фото с бойфрендом: "Мой любовник из 90-х"

Вадим Карасев

Личная жизнь падчерицы Ивана Урганта, дочери его жены Натальи Кикнадзе от первого брака, вновь стала предметом обсуждения в сети. 19-летняя Эрика Куталия живет и учится в США — изучает современное искусство и фотографию в школе Parsons. Девушка рассказывает о себе в инстаграме, где вот уже несколько месяцев бессменным героем ее снимков остается бойфренд Мозес. Сегодня пара опубликовала в соцсети серию кадров, сделанных в самоизоляции.





Эрика Куталия с бойфрендом Мозесом

Эрика и Мозес сделали несколько селфи на кровати в квартире, где, вероятно, проводят много времени, так как власти Нью-Йорка призывают граждан оставаться дома из-за коронавируса.Слишком сильное сексуальное напряжение,— прокомментировал кадры один из фолловеров Эрики.





Другой пользователь соцсети сравнил Мозеса на фото с героем фильма из 1990-х, и Эрике понравилось это сравнение.

Мой любовник из 90-х,

— ответила она.





Роман дочери российского телеведущего, а Иван Ургант относится к Эрике как к родной дочери, вызывал в сети не только любопытство, но и волну негатива. В декабре русскоязычные хейтеры атаковали пару расистскими комментариями, вынудив дать отпор.

После этой атаки влюбленные не перестали открыто демонстрировать свои чувства в сети — продолжили признаваться друг другу в любви в инстаграме.











