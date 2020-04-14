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Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

Доктор Мясников спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в РоссииАлександр МясниковФото: Drmyasnikov.ru

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом на территории России. Свою оценку специалист дал в эфире на YouTube-канале «Соловьев Live».

«Видите как, задерживаемся мы с этим пиком, по всем подсчетам он должен был быть в середине апреля», — отметил специалист. Доктор также высказал предположение, что Россия «вряд ли сможет выдержать» и продлить карантинные меры после окончания апреля.

«Получается, что пик у нас приходится на конец апреля месяца, потом будет спад», — подчеркнул Мясников. По оценке медика, также стоит ожидать второй волны распространения заболевания.

«Потом будут волны, COVID-19 останется одной из сотен тысяч вирусов вокруг нас. Так и раньше было: они приходили и оставались, только вы о них не знали, а врачи — знали», — заключил специалист.

Ранее Мясников заявил о «русском чуде» в связи с эпидемией коронавируса. Он сравнил ситуацию с распространением инфекции в России и Германии, подчеркнув, что обстановка в России лучше.

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По материалам: lenta.ru

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