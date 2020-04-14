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Дожди, мокрый снег и сильный ветер: синоптики рассказали, где разгуляется непогода

Дожди, мокрый снег и сильный ветер: синоптики рассказали, где разгуляется непогода

В Украину пришло существенное похолодание — во вторник, 14 апреля, в Киеве температура воздуха снизилась до 4−6 градусов выше нуля, и это сопровождается сильным дождем (ночью в столице шел еще и мокрый снег).

Снижение температуры также отмечено в северных и западных областях Украины, где днем ожидается 5−7 градусов (в Ужгороде, Ивано-Франковске и Луцке — до плюс 9 градусов). Там также возможен мокрый снег.

Тем временем на востоке, юге и в большинстве центральных областей сохраняется теплая погода — до + 17 градусов. Но дожди доберутся и туда, исключение составит только Донбасс, где осадков во вторник не ожидается.

Прогноз на 14 апреля

В среду, 15 апреля, дожди перейдут на Левобережье, на остальной части страны они прекратятся. В западных областях потеплеет до +11 градусов, в Винницкой, Киевской и Черкасской — до +10, в Одесской и Николаевской — до +13 градусов.

В Киеве осадков в среду не ожидается — ни днем, ни в ночное время. Тем не менее возможны порывы северо-западного ветра до 12 метров в секунду.

Прогноз на 15 апреля

О погоде на грядущие праздники читайте в статье «На Пасху будет тепло, но ветрено: синоптики рассказали о погоде до конца весны».

Фото Гал-інфо

# Украина
По материалам: fakty.ua

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